Hyperaktivní sluneční skvrna vyvrhla do vesmíru obrovskou sluneční erupci třídy X

Rychle vybuchující sluneční skvrna způsobila vrhání obrovského plamene.

pařeniště slunce Aktivita, formálně známá jako AR2975, vyslala silnou záři třídy X, která již způsobila dočasné výpadky krátkovlnných rádiových signálů v Severní a Jižní Americe. SpaceWeather.com. (AR2975 již říhnul více než 17 Středně velké světlice v posledních dnech, ale tato exploze je o něco silnější).

Piloti, navigátoři a radioamatéři mohli pozorovat neobvyklé efekty šíření na frekvencích pod 30 MHz. [megahertz]Web informoval ve středu (30. března) v hodinách po záblesku.

Příbuzný: Země se připravuje na sluneční bouři a možné projevy polární záře

Sluneční erupce jsou kategorizovány nejprve podle třídy – třída A je nejslabší, poté třídy B, C a M, přičemž třída X je nejsilnější – a poté podle velikosti, přičemž menší čísla představují menší erupce v rámci třídy. Středeční záře byla záře třídy X1.3, podle SpaceWeather.

Vzplanutí jsou záblesky světla, ale někdy jsou spojeny s výrony koronální hmoty (CME), které vystřelují kapky nabitých částic do vesmíru. Pokud by se koronální hmota vyvrhla ze záře a byla nasměrována k Zemi, mohlo by to způsobit, že k tomu dojde soumrak, úžasné světlo produkované srážkou nabitých částic v zemské atmosféře. SpaceWeather dodal, že existují nepřímé důkazy o tom, že CME se vynořila ze Slunce, ale k potvrzení toho budou zapotřebí další pozorování.

„Je téměř jisté, že se z místa výbuchu vynořila střela CME,“ pokračoval Spaceweather s tím, že americké letectvo zjistilo Druhý typ výbuchu solárního rádia které mohou být spojeny s rázovými vlnami od CME.

Na tomto snímku z observatoře NASA Solar Dynamics Observatory pořízeného 28. až 29. března 2022 září jedna ze 17 různých erupcí z aktivní sluneční skvrny AR 2975. (Obrazový kredit: NASA)

Také NASA Solar Dynamics Observatory obrázek sluneční tsunami Zjevně to vyplynulo z toho, že CME opustila heliosféru,“ dodal Spaceweather.

SDO oficiálně pořídil snímky události ve 13:35 EDT (1835 GMT), ale NASA neposkytla podrobné předpovědi kromě toho, že by naznačila obecná rizika, která by mohla nastat při slunečních erupcích.

Napsali to představitelé NASA v dopise prohlášení.

Slunce zahájilo svůj současný cyklus sluneční aktivity v roce 2019 a očekává se, že svého vrcholu dosáhne kolem roku 2025. Vědci si zatím nejsou jisti, jak aktivní tento sluneční cyklus je, i když předpovědi naznačují méně slunečních skvrn než obvykle.

NASA a další vesmírné agentury neustále sledují sluneční aktivitu, aby zlepšily předpovědi slunečního počasí. Ve většině případů CME jednoduše způsobí soumrak Když nabité částice narazí na magnetické čáry Země. Mohou však způsobit silnější bouřky Problémy Se satelity nebo elektrickým vedením.

Sledujte Elizabeth Howell na Twitteru Tweet vložit. Sleduj nás na Twitteru Tweet vložit nebo na Facebook.