Hvězdy mizí z noční oblohy z nějakého děsivého důvodu

Světelné znečištění a globální oteplování blokují oblohu, takže je pro nás obtížnější vidět hvězdy.

Vložil Britta Devore |

Léto se daří, a zatímco uvidíte hvězdy jako Ezra Miller vracet se na obrazovku prostřednictvím světlo Zatímco Margot Robbie a Ryan Gosling jdou do plné plastiky BarbieSkutečné hvězdy na obloze mohou být díky globálnímu oteplování brzy k nepoznání. Je to tak, zatímco největší meteorický roj roku – Perseidy – bude v srpnu viditelný téměř každému s tmavou oblohou v dálce, raději se vyhřívejte v jejich slávě, než budou definitivně pryč. Vědci tvrdí, že to, co začalo jako pomalé stmívání, se brzy stane pravidelnější událostí, protože světelné znečištění začne důkladněji blokovat náš výhled na oblohu.

podle HlídačAž před sedmi lety v roce 2016 výzkumníci zjistili, že to s budoucností pozorování hvězd nevypadalo skvěle. V té době se objevily zprávy, že Mléčnou dráhu už nevidí třetina lidstva a kvůli globálnímu oteplování se od té doby světelné znečištění jen zhoršilo. Věří se, že mnoho hlavních souhvězdí nebude možné vidět za 20 let – naprostá tragédie nejen pro ty z nás, kteří si užívají noc pod kosmem, ale i pro mladší generace, které přijdou.

Země je ovlivněna především tím, co vědci označují jako světelné diody (LED) a podobné umělé světlo. Myslete na velké věci, jako je Wal-Mart Supercenter a záblesková světla ve sportovních arénách, a dokonce i na malé věci, jako je běžné pouliční osvětlení nebo dokonce jen sváteční osvětlení – to vše se sčítá. S tímto nárůstem LED mají hvězdy obrovský problém s globálním oteplováním, které hraje obrovskou roli, protože se planeta zahřívá.

Astronom Martin Rees založil parlamentní skupinu všech stran, aby udržela hvězdy viditelné tím, že bude naše nebe co nejtmavší. S Reeseovými návrhy skupina sníží světelné znečištění a vytvoří jednotnou sílu proti globálnímu oteplování, která nakonec uvidí ministra pro temnou oblohu. Spolu s ministrem temné oblohy hnutí uvidí, že celé hnutí bude postaveno s vymahatelným výborem, který stanoví zákony pro povolené množství LED.

Jak řekl Reese ve svém prohlášení, ztráta souhvězdí a vidění hvězd by obecně bylo „velkou nevýhodou“ pro všechny živé věci na celém světě a dodal, že lidé „nepotřebují být astronomy, aby se o to starali“. Tento problém a on chtěl, aby Komise pro globální oteplování a světelné znečištění penalizovala ty, kteří nedodržují, něco, o čem se domnívá, že by to způsobilo dostatečně významné rozdíly, aby viděl skutečnou změnu.

Stejně jako Riess, kolega hvězdář a fyzik Christopher Kyba z Německého centra pro geovědy uvedl, že noční obloha se zjasňuje rychlostí asi 10 % ročně. Tímto tempem globální oteplování během okamžiku zničí pohled na noční oblohu. Naštěstí je stále čas věci zvrátit, když vědci jako Kyba a Rees vedou cestu k tomu, jak zajistit, aby naše obloha zůstala dostatečně tmavá pro generace mimo naši vlastní, abychom si mohli užívat zázraky Velkého vozu, Malého vozu, Orionu a všech ostatních. souhvězdí na noční obloze.