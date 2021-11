Hvězda Leicesteru Thomas slibuje, že se bude učit od Chilwella a Jamese

LUKE THOMAS se snaží učit od „nezastavitelných“ krajních obránců Bena Chilwella a Rhyse Jamese – ale doufá, že je dnes vyřadí.

Dvacetiletý levý obránce z Leicesteru se o tomto obědě utká tváří v tvář s anglickými hvězdami, když navštíví Chelsea King Power.

2 Luke Thomas se snaží napodobit ofenzivní úspěch svého předchůdce Bena Chilwella kredit: Getty

2 Rhys James a Ben Chilwell byli v této sezóně v Chelsea v plamenech kredit: Getty

Thomas cítí, že širí hráči v týmu Blues mění to, co se od krajního obránce očekává se svou působivou produkcí pod Thomasem Tuchelem.

Hvězda anglického národního týmu do 21 let řekla: „Tito dva jsou v tuto chvíli spolu v Chelsea nezastavitelní. Oba hoří, oba dávají góly.“

„Chile šlo čtyři na čtyři a Reece James vstřelil v Newcastlu vzpruhu. Je trochu šílené, kolik gólů má krajní obránce.“

„Ale předpokládám, že pokud jsi byl v bedně příliš mnohokrát, dostaneš příležitosti a oni to zatím využili.

„Útočí na křídla, což je to, čím v budoucnu chci být. Doufám, že se od nich poučím, dám to do své hry a dostanu více gólů.“

Thomas se stal první volbou Leicesteru na levé straně obrany – tuto pozici dříve zastával Chilwell, než se loni přestěhoval na Stamford Bridge za 45 milionů liber.

Částečně to bylo kvůli dlouhodobému zranění kolena Jamese Justina a není pochyb, že bývalý muž z Lutonu dá Thomasovi zabrat, až bude plně fit.

Thomas neočekával, že ho při odchodu z Chilwellu vyzvedne Brendan Rodgers, ale nyní zvažuje krok svého předchůdce, aby mu pomohl s hrou.

Chilwell vsítil minulý měsíc proti Southamptonu, Brentfordu a Norwichi a také vstřelil svůj první reprezentační gól při výhře Anglie 5:0 v Andoře.

Thomas, který během reprezentační přestávky nastupoval za Young Lions proti České republice a Gruzii, vysvětlil: „Myslím, že krajní obránce je životně důležitý. Ale myslím, že je to všechno o načasování.

„Poslední dobou jsem Chillyho sledoval a měl správné načasování.

„Buď když vstoupí do pokutového území a bude mít šanci skórovat, nebo když bude vzadu a bude pomáhat obráncům v případě, že bude mít protiútok.

„Neřekl bych, že je to defenzivní nebo útočná role. Je to tak trochu obojí. Pokud někdy dostanete šanci dostat se do truhly, pak tam určitě půjdu.“

