Hurikán Beryl zasáhl otevřené vody jako monstrum bouře kategorie 5

St. George, Grenada (AP) – Hurikán Beryl v úterý zasáhl otevřené vody jako silná bouře kategorie 4 mířící na Jamajku poté, co se předtím dostal na pevninu v jihovýchodním Karibském moři a zabil nejméně šest lidí.

Varování před hurikánem bylo vydáno pro Jamajku, Grand Cayman, Little Cayman, Cayman Brac a celé jižní pobřeží Haiti. Očekává se, že Beryl začne ztrácet na intenzitě v úterý, ale podle Národního centra pro hurikány zůstane poblíž velké síly hurikánu, když ve středu brzy projde poblíž nebo nad Jamajkou a ve čtvrtek poblíž Kajmanských ostrovů a v pátek na mexickém poloostrově Yucatán.

Pozdní pondělí se Beryl stala první bouří, která se vyvinula v hurikán kategorie 5 v Atlantském oceánu, poháněný rekordně teplými vodami, i když byla v úterý snížena o jeden stupeň na kategorii 4.

Očekává se, že Beryl přinese na Jamajku život ohrožující větry a silné bouře, uvedlo centrum, když úředníci varovali obyvatele v oblastech ohrožených záplavami, aby se připravili na evakuaci.

„Vyzývám všechny Jamajčany, aby považovali hurikán za vážnou hrozbu, ale nyní není čas k panice,“ řekl v pondělí pozdě večer ve veřejném projevu premiér Andrew Holness.

V úterý odpoledne byla bouře asi 175 mil (280 kilometrů) jihovýchodně od ostrova Piata v Dominikánské republice. Jeho maximální rychlost byla 155 mph (250 km/h) a pohyboval se na západ-severozápad rychlostí 22 mph (35 km/h).

V Miami ředitel Národního centra pro hurikány Michael Brennan uvedl, že Jamajka se zdá být v přímé dráze hurikánu Beryl.

Rybáři táhnou loď poškozenou hurikánem Beryl do doku v Bridgetown Fisheries na Barbadosu, pondělí 1. července 2024. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

„Jsme velmi znepokojeni Jamajkou, protože očekáváme, že jádro velkého hurikánu projde blízko ostrova nebo nad ním,“ řekl na online briefingu „Chcete být na bezpečném místě, kde můžete bouři přečkat do soumraku.“ úterý). Buďte připraveni zůstat na tomto místě až do středy.

Jamajka pravděpodobně zažije nárůst bouře 5-8 stop nad typickými přílivovými hladinami a také silné srážky.

„To představuje značné riziko v Karibiku, zejména na hornatých ostrovech. To by mohlo způsobit bleskové povodně a život ohrožující sesuvy bahna v některých z těchto oblastí,“ řekl Brennan.

Varování před tropickou bouří bylo vydáno pro celé jižní pobřeží Hispanioly, ostrova sdíleného mezi Haiti a Dominikánskou republikou.

Jak bouře postupovala přes Karibské moře, záchranné týmy jihovýchodního Karibiku se rozprostřely po celém regionu, aby určily rozsah škod způsobených hurikánem Beryl poté, co se jako bouře kategorie 4 dostal na přistání na ostrově Carriacou na Grenadě.

V rozhovoru pro The Associated Press Eric Blake, hlavní specialista na hurikány z National Hurricane Center, řekl, že až se Beryl přiblíží k Jamajce, nebude to bouře 5. kategorie.