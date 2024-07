Hurikán Beryl zasáhl mexický poloostrov Yucatán, protože pro Texas se zvyšuje riziko

Hurikán Beryl v pátek ráno dopadl na pevninu poblíž ostrova Cozumel v Mexiku jako hurikán 2. kategorie, devastoval pobřeží a vyřadil proud v mnoha letoviscích a turistických městech. Poté, co byla v pátek odpoledne snížena na tropickou bouři, očekává se, že bude nadále slábnout, dokud se v pátek pozdě neobjeví nad Mexickým zálivem.

Znepokojení roste v Texasu, kde Národní centrum pro hurikány očekává, že bouře zasáhne mezi nedělní nocí a pondělím. Do té doby Beryl pravděpodobně znovu získá status hurikánu a zesílí, dokud nedorazí na břeh.

V pátek v 17:00 vydalo Hurricane Center varování před hurikány a bouřkami od texasko-mexické hranice na sever do texaského Sargentu, který je asi 60 mil jihozápadně od Galvestonu. Pozorovací oblast zahrnuje South Padre Island, Corpus Christi, Rockport a Matagorda.

V 17:00 ET bylo centrum Storm Beryl připraveno opustit poloostrov Yucatan, nebo asi 610 mil východně-jihovýchodně od Brownsville v Texasu, když se pohybovalo na západ-severozápad rychlostí 15 mph. Maximální rychlost větru klesla na 65 mph. Očekává se, že bude slábnout, dokud se bouře nevrátí do oceánu.

Jak se Beryl do konce týdne přesouvá na západ-severozápad přes Mexický záliv, přičemž teploty vody dosahují poloviny 80. let, centrum hurikánu očekává, že bude alespoň postupně sílit.

Modelové simulace se liší v tom, jak rychle a do jaké míry beryl znovu získá svou sílu.

Modely hurikánů z velké části nepředpovídají rychlé zintenzivnění. Ale větší modely z Ameriky a Evropy předpovídají to, co Hurricane Center popisuje jako „významné prohloubení, když se Beryl blíží k pobřeží“. Abnormálně teplé vody a příznivé vlastnosti větru ve vysokých nadmořských výškách by mohly vést k rychlému posílení.