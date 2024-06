Hunter Biden odhalil, že nejvyšší vůdce Komunistické strany Číny chtěl, aby navštívil Čínu, aby „diskutoval o obchodních příležitostech“: e-maily

Nejprve na Foxu: Hunter Biden informoval své obchodní partnery na konci roku 2013, že vysoký vůdce Čínské komunistické strany (ČKS) ho požádal, aby odcestoval do Číny a promluvil o budoucích „obchodních příležitostech“, podle e-mailu získaného a ověřeného společností Fox News Digital.

V prosinci 2013 doprovázel Biden svého otce, tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena, na šestidenní cestě po Asii, která zahrnovala Čínu, Jižní Koreu a Japonsko. V Pekingu představil Biden svého otce ve vstupní hale hotelu, kde byli ubytováni, jednomu ze svých čínských obchodních partnerů, kterého doprovázel další kolega.

Během čínské části cesty se Biden zúčastnil se svým otcem několika akcí, včetně oběda s některými z nejmocnějších vůdců čínské komunistické strany v Číně. 5. prosince Jonathan Lee, obchodní partner, který byl představen viceprezidentovi Bidenovi, poslal Bidenovi e-mail s dotazem, jak probíhala jeho cesta do Číny, a vyzval Bidena, aby později ten den poslal e-mail, že všechno „proběhlo v pořádku“.

„Znáte bývalého guvernéra Hongkongu C. H. Tronga,“ zeptal se Hunter. „Chce, abych přijel do Hong Kongu na návštěvu a probral obchodní příležitosti. Na premiéře seděl vedle mého otce na obědě a naznačoval, že se známe – ale nepamatuji si ho.“

„Výborně,“ řekl Li Hunterovi, „můžu jít s tebou a podívat se, co pro nás může udělat.“

„Trung“ odkazuje na C. H. Tunga, bývalého guvernéra Hongkongu a miliardáře, který v letech 2005 až 2023 působil jako místopředseda Čínské lidové politické poradní konference (CPPCC), což pro Fox News Digital potvrdil bývalý Bidenův obchodní partner. CPPCC je podle webu CPPCC „klíčovým mechanismem pro mnohostrannou spolupráci a politické konzultace“ pod vedením Komunistické strany Číny.

Fox News Digital nebyl schopen potvrdit, zda Biden přijal Tongovu údajnou nabídku navštívit Hongkong, aby projednal „obchodní příležitosti“.

Bidenův e-mail o Tongovi nebude naposledy, kdy je jeho jméno uvedeno v jeho e-mailech. V červenci 2014 působil James Bulger, přezdívaný „Jimmy“, jako předseda bostonské Thornton Group LLC – společnosti, která spojila své síly s dnes již neexistující Hunter’s Rosemont Seneca, aby zahájila svůj společný podnik s čínskou investiční firmou Bohai. Kapitál, aby založil partnery BHR – poslal Bidenovi e-mail o představení svých čínských obchodních partnerů Tongu.

V e-mailu z července 2014 Bulger požádal Bidena, aby představil Lee a Andy Lu, který byl ve výboru HRA, „panu Tongovi“, aby prodiskutovali „investiční cíle HRA“ a „fundraising“, přičemž tvrdil, že Biden seděl vedle Tonga na setkání. Konference 2013 pro viceprezidenta Bidena v Pekingu, podle předchozích zpráv Fox News Digital.

„Vyrozuměl jsem, že během cesty, kterou jste podnikl se svým otcem do Pekingu, uspořádal prezident Xi uvítací večeři,“ napsal Bolger. „[A]Při té večeři jste seděli hned vedle pana Tunga, a tak si J a Andy mysleli, že by bylo velmi užitečné, kdybyste mohli panu Tungovi poslat krátký e-mail s vysvětlením, že jste partnerem a členem představenstva BHR a že byste Učiň tak. „Buďte vděční panu Tongovi, pokud se může setkat s vašimi místními partnery a probrat fond.“

„Prosím, dejte mi vědět, jestli můžete tyto dva představit panu Tongovi prostřednictvím e-mailu, je to pro naši iniciativu BHR velmi důležité.“ [sic] Bulger v tuto chvíli zdůraznil.

Biden odpověděl, že „rád“ žádosti vyhověl, ale řekl, že si nepamatuje jména pánů, kteří seděli vedle něj u večeře.

Napsal: „Rád to udělám, ale nemám e-mailovou adresu na pana Tonga a možná sedí vedle mě, ale nepamatuji si jména dvou pánů po mé pravici a levici. Bez ohledu na to navrhnu týmu, aby vypracoval e-mail v čínštině i angličtině, abych co nejrychleji získal můj souhlas.“

Bulger později toho dne odpověděl: „Dovolte mi spojit se s Lenem a J se vrátí co nejdříve.“

Dříve několik dotazů od Fox News Digital k Bidenovým právníkům Bulgerovi, Lee, Lu a Tongovi o tom, zda Biden nakonec představil Tonga svým spolupracovníkům, zůstalo bez odpovědi.

Kromě večeře v Pekingu v roce 2013 byl Tong na seznamu hostů „očekávaných účastníků“ nejméně dvou státních večeří v Bílém domě během Obamovy-Bidenovy vlády. Tungova biografie na webových stránkách archivu Obamovy administrativy pro večeři v lednu 2011 uvádí, že byl „místopředsedou Čínské lidové politické poradní konference a bývalým výkonným ředitelem Hongkongu“.

V další tiskové zprávě u příležitosti státní večeře v září 2015 Tungova biografie uvedla, že byl „místopředsedou Národního výboru Čínské lidové politické poradní konference“.

Podle zprávy Americko-čínské ekonomické a bezpečnostní revizní komise, vládní agentury USA z roku 2018, je Čínská lidová politická poradní konference „ústřední částí“ čínského jednotného frontového systému, který pracuje na „polarizaci a neutralizaci zdrojů potenciální opozice“. do Komunistické strany Číny.“ Politika a moc vládnoucí Komunistické strany Číny.

Podle zprávy The Diplomat z roku 2021 je CPPCC „navržena tak, aby se spojila s nečleny Komunistické strany – a nakonec je viděla, jak spolupracují s Komunistickou stranou Číny na prosazování jejích zájmů“. Zatímco působil jako místopředseda Čínské lidové politické poradní konference, Tong také v roce 2008 založil nadaci China-US Exchanges Foundation (CUSEF).

Tong má mnoho významných kontaktů ve Washingtonu, DC, včetně Johna Podesty, nejvyššího klimatického diplomata prezidenta Bidena. Fox News Digital dříve uvedl, že Podesta mluvil o Tongovi jako o svém „příteli“ a v letech 2015 až 2016 od něj obdržel několik telefonátů, když působil jako předseda neúspěšné kampaně Hillary Clintonové.

V květnu 2013 Tong a Podesta hovořili na obědě pořádaném Centrem pro strategická a mezinárodní studia, jehož součástí byl i čínský velvyslanec ve Spojených státech Cui Tiankai.

„Poslední čtyři roky Centrum pro americký pokrok a Čínsko-americká burza Foundation spolupořádaly dialog Track II mezi Spojenými státy a Čínou a nadále pořádáme tyto dialogy každoročně,“ řekl Podesta. „Velmi oceňuji neúnavné úsilí C.H. Tonga o sblížení našich zemí. Vždy se těší na předvídání nových výzev ve vztazích mezi USA a Čínou a uvidí, co může udělat, aby tyto výzvy byly lépe zvládnutelné.“

Fox News Digital také již dříve uvedl, že Tong byl nápomocný v CUSEF zaměřeném na historicky černé vysoké školy a univerzity tím, že v roce 2009 navštívil černou kancelář konzultanta pro styk s veřejností přes ulici od Bílého domu, aby se dozvěděl více o černých Američanech.

„V roce 2009 mě v mé kanceláři navštívil bývalý výkonný ředitel Hongkongu se svými zaměstnanci z China-US Exchange Foundation a chtěli vědět, jak jsme získali černošského prezidenta,“ řekla Julia Wilson University of Arkansas-Pine Bluff. . Studenti během prezentace v roce 2017 „Říkali: ‚Nevíme nic o černoších. Můžete nám tedy napsat bílou knihu a sdílet ji s námi. Jak získali černoši takovou moc, aby zvolili černocha do úřadu?“ Takže opravdu potřebovali přehled o naší historii. Kdo jsme my, Afroameričané?

Tongova organizace bude od roku 2017 do prosince 2023 nadále platit více než 1 milion dolarů Wilsonově společnosti Wilson Global Communications.

Bidenův právník Lee a Bílý dům nereagovali na žádosti Fox News Digital o komentář.