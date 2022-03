Hubbleův vesmírný dalekohled objevil něco bezprecedentního, co NASA oznámí za pár hodin

Vážení síťaři, jsem rád, že vám mohu oznámit, že máme novou vlajku, NASA uvedla, že tým Hubbleova vesmírného dalekohledu učinil bezprecedentní objev a bude oznámen ve středu 30. března.. Něco podobného jsme již viděli v roce 2020, kdy NASA potvrdila přítomnost vody na Měsíci (větší množství, než se dosud předpokládalo); Nyní vesmírný objev, co mohl legendární Hubble vidět?

Ano, to je v tuto chvíli záhadná otázka, co je to za vzrušující objev? Hubbleův teleskop oslňuje lidstvo již téměř 32 let svými ikonickými snímky vesmíru. Víme, že tento klenot vesmírného dalekohledu změnil naše chápání vesmíru přepsáním učebnic.

nový objev To rozšíří naše chápání vesmíru a také vytvoří novou linii budoucího výzkumu spolu s nedávno vypuštěným vesmírným teleskopem Jamese Webba. To je opravdu skvělé! Hovoříme o tom, že nejvýkonnější dalekohled v historii zahájil doplňkovou misi s Hubbleem mnohem dříve, než se dříve myslelo.

„Rekord pro knihy. Ve středu 30. března v 11:00 EDT NASA oznámí vzrušující nové pozorování z Hubbleova vesmírného dalekohledu.“ Píší představitelé vesmírné agentury«. Budou poskytnuty živé nebo nahrané rozhovory (vstupte na oficiální kanál NASA kliknutím tady) v následujících dnech a časech:

30. března 2022 od 11:30 do 13:00 ET

31. března 2022 od 6:00 do 12:00 EST

HubbleHST, Hubbleův vesmírný dalekohled) je nejslavnější vesmírná observatoř, která kdy existovala, a možná i nejúspěšnější. 11tunový dalekohled umístil na oběžnou dráhu kolem Země 570 km raketoplán v dubnu 1990. Učinil nespočet objevů a díky těmto údajům byly publikovány tisíce článků.

Na rozdíl od HST byl James Webb vypuštěn v prosinci 2021 a obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 1,5 milionu km od Země, v místě zvaném Druhý Lagrangiánský bod. Tam, daleko od interference světla ze Země a Měsíce, zaměří svou pozornost na raný vesmír, na atmosféry exoplanet a na další vědy.

Dalším rozdílem je, že je navržen tak, aby viděl infračervené světlo, světlo, které je mimo viditelné spektrum a mimo to, co můžeme vidět lidskýma očima. Infračervené vlny snadněji pronikají prachem a umožňují vám vidět jasněji; Navíc umožňuje vědcům vrátit se v čase díky jevu zvanému rudý posuv. Jeho skládací zrcadlo má průměr asi 6,5 metru, což je trojitá apertura Hubblea o průměru 2,4 metru.

Vesmírný dalekohled Jamese WebbaTaké známý jako Webb nebo JWST je mezinárodní program řízený NASA se svými partnery, Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a Kanadskou kosmickou agenturou. Byl vyvíjen díky práci více než tisíce vědců z celého světa po více než dvě desetiletí, během nichž bylo nutné překonat řadu obtíží. Úsilí stálo za to, protože Webb je nyní přední světovou vesmírnou vědeckou observatoří.

Mohlo by se vám také líbit: James Webb právě poslal svůj první ostrý obrázek, a to je skvělé.