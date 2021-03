Hubbleův vesmírný dalekohled je po softwarové závadě zpět online

Význačný Hubbleův vesmírný dalekohled Podle NASA se zotavuje z ukončení vědeckých operací o víkendu.

Dalekohled Nečekaně jsem vstoupil do nouzového režimu V neděli ráno (7. března) byla vědecká pozorování observatoře zastavena kvůli zjevné chybě v softwaru. Vědecké operace byly obnoveny pozdě ve čtvrtek (11. března). Zatímco Hubble je částečně zpět v akci, NASA stále pracuje na řešení problémů s jedním nástrojem na 30 let starém dalekohledu, podle prohlášení zveřejněného v pátek (12. března).

„Dalekohled dokončil své první pozorování po návratu do vědeckého prostředí pomocí nástroje Cosmic Origins Spectrum Tool k mapování toků plynu v galaktických aktivních jádrech,“ uvedli představitelé NASA. Knihy ve výpisu . „Wide Field Camera 3 zůstává pozastavena, zatímco tým vyšetřuje problém s nízkým napětím, který mu zabránil v návratu do provozu.“ Wide Field Camera 3 nebo WFC3 byla nainstalována v roce 2009 během poslední servisní mise NASA na Hubble astronauty.

Příbuzný: Nejlepší fotografie Hubblova kosmického dalekohledu všech dob!

Problém WFC3 byl podle NASA „neočekávanou chybou“, ke které došlo, když dalekohled přecházel z bezpečného režimu na předvědecký poté, co tým řešil počáteční závadu programu. NASA neposkytla žádné další podrobnosti o kameře, což naznačuje pouze to, že „tým v současné době tento problém přezkoumává a možná řešení.“

Softwarová závada vycházela z nedávné úpravy kódu dalekohledu, která měla vyřešit problém s HST Problémy s gyroskopem Prohlášení pokračuje. Hubble používá gyroskopy ke správné orientaci, aby se během pozorování zaměřil na vědecké cíle. Dalekohled obsahuje šest gyroskopů, ale pouze tři z nich fungují i ​​po třech desetiletích na oběžné dráze. Tým Hubble zatím tuto podporu blokuje; Později jej inženýři upraví pro budoucí použití.

Když byl dalekohled v bezpečném režimu, tým identifikoval další problém, kterému čelila kosmická loď. Dalekohled má nahoře dveře, které mohou automaticky blokovat sluneční světlo a teplo, pokud se Hubble náhodou otočí směrem ke hvězdě. Podle NASA dosud nebyly dveře do provozu tímto způsobem povoleny, ale měly by se zavřít, když dalekohled přejde do bezpečného režimu. Inženýři se nyní domnívají, že problém vyřešili přepnutím dveří, aby se mohli spolehnout na jeho záložní modul.

Hubbleův vesmírný dalekohled Byla zahájena v dubnu 1990 ; Astronauti uskutečnili pět samostatných návštěv za účelem opravy a modernizace observatoře pomocí flotily raketoplánu NASA, naposledy v roce 2009. Vzhledem k tomu, že tato vozidla byla v roce 2011 vyřazena, byl Hubble sám.

NASA zůstává přesvědčena, že ikonický dalekohled má před sebou spoustu práce. Podle prohlášení se očekává, že přístroje HST budou v nadcházejících letech produkovat průkopnickou vědu.

Pošlete e-mail Megan Bartels na [email protected] nebo ji sledujte na Twitteru @ meghanbartels. Následuj nás Na Twitteru @Spacedotcom a na Facebooku.