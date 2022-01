Hry Xbox backcom jsou v prodeji, zde je 20 her, které stojí za váš čas

Xbox hostí tichý prodej a pro některé levnou zpětnou kompatibilitu Nejlepší původní hry pro Xbox a Xbox 360.

Akce zahrnuje více než 100 klasických her, všechny lze hrát na Xbox One a Xbox Series X. Slevy na doprodej jsou až 85 % a končí v pondělí 24. ledna. Můžete mít klasické hry jako 2. dělič času A Time Divider: Future Perfect Každý za méně než tři dolary. Rozlehlé RPG, jako Eidos Montreal Deus Ex: Human Revolution, méně než pět dolarů. Saints Row 2Nejlepší Saints Row za pouhých 1,49 $.

Ale na to, jak dobré jsou v tomto prodeji výhodné nabídky, to není úplně snadné najít. Microsoft ji neinzeruje na titulní stránce obchodu Xbox Series X Store. Podařilo se nám ji najít pouhým vstupem do obchodu a kliknutím na tlačítko nabídky. Existuje také Výloha založená na prohlížeči Je těžké to najít, pokud to nehledáte přímo.

S tak obrovským výběrem skvělých her, ze kterých si můžete vybrat, jsme vyzdvihli 20 her, o kterých si myslíme, že si zaslouží své super nízké ceny:

Asurův hněv – 3,99 USD

biošok – 7,99 USD

Bioshock 2 A Den Minerva – 7,99 $, 4,99 $

Pohraničí – 7,99 USD

Darksider – 4,99 USD

mrtvý prostor – 5,99 USD

Bývalý bůh: lidská revoluce – 2,24 USD

mýtus 2 – 9,99 $

daleko 2 – 5,99 USD

jediný důvod 2 – 2,24 USD

Lara Croft a Strážce světla – 2,99 USD

mafie 2 – 7,49 dolarů

Max Payne 3 – 8,99 USD

Red Dead Redemption – 9,89 dolarů

Řádek svatých 2 – 1,49 $

Speciální operace: Linka – 5,99 USD

Splinter Sil: dvojitý agent – 5,99 USD

TimeSplitter 2 – 2,49 $

TimeSplitters: The Perfect Future – 2,49 $

XCOM: The Enemy Within – 7,99 USD

Některé z těchto her, např mýtus 2, oni také K dispozici na Game Pass. Ale s rychlostí, s jakou Game Pass mění svou knihovnu, k ní můžete ztratit přístup, pokud titul ještě nevlastníte.