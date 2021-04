Hry Nintendo Switch byly po kontroverzi zrušeny

Dvojice kontroverzních her Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite byla zrušena poté, co je Nintendo odmítlo vydat, ačkoli obě hry byly dříve dohodnuty na vydání na dvojici konzolí. Z tohoto důvodu není nyní jasné, proč se Nintendo rozhodlo nepovolit herní pár, ale může to mít něco společného se skutečností, že Steam byl Steamem nedávno odmítnut, nebo alespoň to si myslí producent hry.

Pokud jde o Twitter, Richard La Rowena, producent Supernatural Seducer: How to Talk to Girls A Super Seducer 2: Advanced Lure Tactics, Oznámil, že obě hry již nepřicházejí do Switch a Switch Lite.

Výrobce navíc odhaluje, že hry byly kompletně migrovány a již prošly kolom otázek a odpovědí. Kromě toho má Nintendo říci, že povolí obě hry na Switch a Switch Lite, pokud hry získají odpovídající hodnocení.

“Super svůdce 1 a 2 La Royna na Twitteru napsala: „Nepřijde do Switche.“ Hry byly plně přeneseny a měly jedno kolo zajištění kvality. Nejprve jsme se přihlásili a Nintendo uvedlo, že se zveřejní, pokud dostaneme řádné recenze. Nejsem překvapen ani neobviňuji Nintendo – možná je to kvůli službě Steam a obavám z kontroverze.“

Super Seducer 1 & 2 na Switch nepřijde Hry jsou zcela otočené a pro zajištění kvality dokonce prošly jedním kolem. Nejprve jsme se přihlásili a N řekl, že zveřejní, pokud získáme správné hodnocení. Nejsem příliš překvapený ani neobviňuji Nintendo – mohlo to být kvůli obavám a kontroverzi Steam. pic.twitter.com/hyWa3KHnHu – Richard La Rowena (@RichardGambler) 1. dubna 2021

Nyní stojí za zmínku, že všechno výše bylo sdíleno 1. dubna, což ponechalo otevřené dveře možnosti, že je to jen vtip z dubna. Pokud je to však váš případ, budete předpokládat, že existuje návaznost, která naznačuje, že mnoho již bylo odesláno. Navíc by to nebylo poprvé, co bylo vydání série odmítnuto. Společnost Sony zakázala vydání první hry na PS4 a jak již bylo zmíněno výše, Steam nedávno zamítl vydání třetí položky, Super Seducer 3, po vydání předchozích dvou her na platformě.

Prozatím to všechno vezměte s rezervou. Pokud jde o Nintendo, tyto tvrzení nekomentovaly ani na ně nereagovaly. Pokud se to změní, nebo pokud La Ruina poskytne další kroky, zajistíme odpovídající aktualizaci příběhu. Mezitím klikněte na pro další pokrytí na Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite Tady.