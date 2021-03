Hromadná vakcinační událost NHMS COVID-19 začíná

První událost hromadného očkování odstartovala v sobotu v New Hampshire na New Hampshire Motor Speedway. Více než 11 000 Granit Staters tento víkend dostalo vakcínu Johnson & Johnson v jedné dávce. Akce pokračuje až do pondělí. Taková událost v New Hampshire nikdy předtím nebyla, ale státní úředníci uvedli, že jsou připraveni. „Plánovali jsme roky masového očkování, hromadné distribuce potravin a vody,“ uvedla Berry Plummerová z týmu New Hampshire, týmu pro reakci na vakcíny. „Vezmeme tyto plány a vytvoříme plán, který odpovídá našim dnešním potřebám.“ Od 8:00 do 16:00 každý den 300 dobrovolníků pomůže zavést jehly do náručí. Existuje 11 400 dávek a 11 400 schůzek, řekl Plummer. „Budou moci zaparkovat a zůstat ve svém autě,“ řekl Plummer. „Budou umístěni na více cest, aby se provoz nevracel. Budou vítáni. Budou prohlédnuti. Vejdou dovnitř, nechají se očkovat, poté jdou do čekárny, kde mají být sledováni, a poté odejít.” V Portsmouthu je Lou Lang a jeho manželka mezi očkovanými. Data dostali od dubna. “Ten chlápek se mě dokonce zeptal, proč jsem přišel až z Portsmouthu? Líbí se mi vzhled, chceme výstřel a výhodou je, že nám bylo řečeno, že je to Johnson & Johnson,” řekla Lange, ze 300 dobrovolníků by byla Kimberly. Mihilish. “Jsem tak nadšený.” Byl to opravdu dlouhý rok pro všechny. “„ Tady je moje cesta, jak pomoci. Můj způsob, jak mi tuto laskavost vrátit, takže jsem opravdu nadšený, “dodal Mihilish. Angie Lombara z Jelsumu měla dostat výstřel 8. dubna. Volání na číslo 211 to však v pondělí vyneslo na dálnici. Více štěstí, protože budu jen udělat jednu ránu. Nejsem velkým fanouškem výstřelů. “Úředníci odhadují, že celý zážitek by měl trvat asi hodinu a půl. Žádají lidi, aby nedorazili více než 15 minut před plánovaným časem. Lidé by si měli přinést nějaké občerstvení, košile, aby dělníci dosáhli na ramena a trochu trpělivosti. Jsme úplně plní, i když stále bereme lidi, voláme 211 a odvezeme je na některá statická místa, někteří Plummer řekl naše schůzky Walgreens a určitě nějaké schůzky v nemocnici, a také uděláme malá fronta pro případ, že by někdo také zrušil … Od federální vlády.

První událost hromadného očkování odstartovala v sobotu v New Hampshire na New Hampshire Motor Speedway. Více než 11 000 Granit Staters tento víkend dostalo vakcínu Johnson & Johnson v jedné dávce. Akce pokračuje až do pondělí. Taková událost v New Hampshire nikdy předtím nebyla, ale státní úředníci uvedli, že jsou připraveni. „Plánovali jsme roky masového očkování, hromadné distribuce potravin a vody,“ uvedla Berry Plummer z týmu New Hampshire COVID Vaccine Response Team. „Vezmeme tyto plány a vytvoříme plán, který odpovídá našim dnešním potřebám.“ Od 8:00 do 16:00 každý den 300 dobrovolníků pomůže zavést jehly do náručí. Existuje 11 400 dávek a 11 400 schůzek, řekl Plummer. „Budou moci zaparkovat a zůstat ve svém autě,“ řekl Plummer. „Budou umístěni na více cest, aby se provoz nevracel. Budou vítáni. Budou prohlédnuti. Vejdou dovnitř, nechají se očkovat, poté jdou do čekárny, kde mají být sledováni, a poté odejít.” V Portsmouthu je Lou Lang a jeho manželka mezi očkovanými. Jejich data byla zvýšena od dubna. “Ten chlap se mě dokonce zeptal, proč jsem přišel až z Portsmouthu? Líbí se mi vzhled, chceme výstřel a výhodou je, že nám bylo řečeno, že je to Johnson & Johnson, takže individuální píchnutí, to je v pořádku,” řekl Lange. Kimberly Mihlich bude mezi 300 dobrovolníky. „Jsem tak nadšená. Byl to opravdu dlouhý rok pro všechny,“ řekla. „Toto je můj způsob pomoci a způsob vracení, takže jsem opravdu nadšený,“ dodal Mihlesh. Gelsomova Angie Lombara byla naplánována na 8. dubna. Ale volání 211 z něj v pondělí udělalo místo na dálnici. „Cítím se vzrušená, vzrušená a budu se cítit šťastnější, protože mám jen jeden výstřel. Nejsem velkým fanouškem výstřelů,“ řekla Lombara. READ Učitelé v San Francisku a pracovníci obchodů s potravinami, kteří nyní mají nárok na vakcínu, si možná budou muset počkat týdny Úředníci odhadují, že celý experiment by měl trvat asi hodinu a půl. Žádají lidi, aby nedorazili více než 15 minut před plánovaným časem. Lidé si musí přinést občerstvení, košili, aby dělníci dosáhli na ramena, a trochu trpělivosti. „Jsme úplně plní, i když stále bereme lidi, voláme 211 a odvezeme je na některá pevná místa, nějaké schůzky Walgreens a určitě nějaké schůzky v nemocnici, a také trochu čekáme na nabídku pro případ, že by někdo zrušil,“ Řekl Plummer. Státní úředníci uvedli, že by mohlo následovat více masových klinik v závislosti na tom, kolik vakcín dostane stát od federální vlády.