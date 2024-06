Hrdinské nájezdy na osvobození rukojmích v Gaze nebo masakr?

Izraelští rukojmí zadržovaní ozbrojenci byli mezi více než 200 lidmi zabitými při náletu, který osvobodil čtyři zajatce a byl Izraelem oslavován jako hrdinský, ale popisován jako masakr ve velké části Blízkého východu, uvedli v neděli představitelé Hamasu.

Zatímco Izrael v neděli slavil záchranu rukojmí, vláda premiéra Benjamina Netanjahua byla otřesena rezignací ministra obrany Bennyho Gantze, což dále destabilizovalo Netanjahuovu již tak křehkou vládnoucí koalici.

Abu Ubaida, mluvčí brigád Al-Qassam, vojenského křídla Hamasu, popsal nálet, ke kterému došlo v sobotu, jako „složitý válečný zločin“. Řekl, že při útoku byli zabiti tři rukojmí, z nichž jeden měl americký pas, což je podle mluvčího izraelské armády Petera Lernera třeba brát „se špetkou soli“.

Ubaida řekl: „Nepřítel byl schopen tím, že spáchal strašlivé masakry, osvobodit některé ze svých zajatců, ale zároveň některé z nich zabil.“ Dodal: „Operace bude pro (zbývající rukojmí) představovat velké nebezpečí a bude mít negativní dopad na jejich podmínky a životy.“

Stovky vojáků a těžké letecké podpory se v sobotu zúčastnily izraelské operace, která bombardovala uprchlický tábor Nuseirat. Izraelské úřady uvedly, že propuštění vězni Noa Argamani (25 let), Almog Meir Jan (21 let), Andrei Kozlov (27 let) a Shlomi Ziv (40 let) jsou v dobrém zdravotním stavu a byli znovu shledáni s jejich rodiny. Byli drženi „v civilních domech, čímž se dostali do civilní arény,“ řekl Lerner.

Sousední Egypt a Jordánsko vyjádřily svůj hněv nad izraelským útokem a označily jej za porušení mezinárodního práva. Libanonské ministerstvo zahraničí „masakr“ odsoudilo. Jassim Mohammed Al-Budaiwi, generální tajemník Rady pro spolupráci v Zálivu, popsal útok jako „ohavný teroristický zločin, který se brutálně zaměřoval na bezbranné nevinné“.

Premiér Benjamin Netanjahu však zůstal v neděli u vytržení a v příspěvku na sociálních sítích řekl: „Šťastní jsou lidé požehnáni svými hrdiny Společně budeme i nadále dělat vše pro to, abychom vrátili všechna rukojmí a dosáhli vítězství nad našimi nepřáteli. „.

Vývoj:

∎ Netanjahu navrhl, aby se záchranná operace jmenovala „Operace Arnon“ na počest „izraelského hrdiny Arnona Zamory“, velitele útočících jednotek, který byl zabit během záchranné operace.

∎ Mediální kancelář vlády řízené Hamasem v Gaze v neděli uvedla, že 64 mrtvých byly děti a 57 žen.

∎ Netanjahuova kancelář oznámila, že jmenuje poslance Dannyho Danona, aby znovu sloužil jako izraelský velvyslanec při OSN. Velvyslanec Gilad Erdan před týdnem oznámil, že po čtyřech letech odstoupí. Danon sloužil ve funkci pět let před Erdanem.

Centrista Gantz vystoupil z Netanjahuovy pravicové koalice

Gantz, populární bývalý vojenský velitel, vyzval Netanjahua, aby stanovil datum voleb na podzim. Gantz odstoupil, přestože ho Netanjahu několik hodin předtím nabádal, aby neopouštěl nouzovou vládu. Tento krok nevede ke svržení vlády, ale odstraňuje jediného centristu z Netanjahuovy konzervativní koalice.

Očekávalo se, že Gantz oznámí svou rezignaci v sobotu, ale svůj odchod odložil, protože izraelská média ovládla dramatická operace na záchranu rukojmích.

„Netanjahu nám brání v postupu ke skutečnému vítězství,“ řekl Gantz na tiskové konferenci. Dodal: „Proto dnes opouštíme nouzovou vládu s těžkým srdcem, ale s plnou důvěrou.“

Ministerstvo zdravotnictví Gazy v neděli uvedlo, že při náletu bylo zabito 274 Palestinců oproti 210 v sobotu. Mediální kancelář vlády řízené Hamasem v Gaze uvedla, že 64 mrtvých byly děti a 57 žen. Dalších 698 lidí bylo zraněno. Izrael uvedl, že Arnon byl jediným izraelským vojákem zabitým při přestřelce s aktivisty.

Některé speciální jednotky pronikly do uprchlického tábora Nuseirat v autě s matracemi a předstíraly, že jsou Palestinci prchající z Rafahu, podle toho, co zpravodajský kanál Al Sharq vlastněný Saúdskou Arábií uvedl ve zprávě přeložené The Times of Israel. Řekli místním obyvatelům, že uprchli před izraelským útokem na Rafah a budou bydlet v budově poblíž tržiště – v budově, kde byl držen Argamani. Propuštění rukojmí byli drženi v další budově poblíž.

Podle Agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky (UNRWA) zůstalo ve městě jen asi 100 000 z více než milionu obyvatel a uprchlíků, kteří Rafah obsadili před měsícem. Rafah, který se nachází na egyptské hranici v jižní Gaze, se stal domovem Palestinců prchajících před izraelskými útoky, které zanechaly velkou část severní a střední Gazy v troskách. Agentura uvedla, že vzhledem k tomu, že izraelské vojenské možnosti se nyní zaměřují na Rafah, mnoho Palestinců míří zpět do svých zničených komunit.

UNRWA v prohlášení uvedla: „Všechny úkryty UNRWA v Rafahu byly evakuovány. Mnoho lidí, kteří pobývali v Rafahu, uprchlo na pobřeží, aby hledali bezpečnější místa jak v Khan Yunis, tak v centrální oblasti Gazy.“

Přispívající: Reuters