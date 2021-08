Hráči Xboxu jsou překvapeni novými bezplatnými hrami

Včera Xbox ukázal jsem Bezplatné hry pro Xbox One a Xbox 360, které všichni předplatitelé Xbox Live Gold získají na Xbox One, Xbox Series S a Xbox Series x na měsíc září prostřednictvím Games With Gold. V posledních několika letech se Games With Gold stal poněkud vtipem a téměř každý měsíc nabízí úžasnou řadu za úžasnou řadou, zvláště ve srovnání s PlayStation Plus. V měsíci září však předplatitelé služby Xbox Live Gold překvapili bezplatnými hrami, které získali.

Pro ty, kteří zmeškali reklamu, sestava – skládající se z Warhammer: ChaosbaneA molakaA Enders HD group area, A Samurajské zúčtování II – Matce doma není co psát. Přesto je to slušná nabídka, nebo alespoň to naznačuje reakce na ni na Twitteru.

„Počkej, je to dobrý měsíc? Nejsem na to zvyklý,“ Jeden uživatel Twitteru napsal Z týmu. “Tření očí … je to? … je tato hra se zlatem.” [lineup] Opravdu chci hrát …… Whoaaaa “ Přidán další uživatel.

Samozřejmě existuje spousta fanoušků Xboxu, kteří nebyli fanoušky této sestavy, ale to je nevyhnutelné. Sestava a pozitivní příjem se opět nesrovnávají s tím, co PlayStation Plus letos udělala při několika příležitostech, ale poněkud pozitivní příjem by ve hře Games With Gold znamenal obrovské zlepšení.

„Pěkné, ne špatné, válečné kladivoA Okres Enders, A Samurajské zúčtování II Vše pevné. Nikdy jsem to nezkoušel molaka Ale určitě bude, Napsal další fanoušek Xboxu.

Seznam zlatých her, nebo alespoň některých z nich, začne vycházet 1. září. Do té doby si určitě stáhněte zdarma dostupné hry od srpna, které jsou stále k dispozici.

Pro větší pokrytí všech věcí Xbox – včetně novinek na Xbox One a Xbox Series X | S, Xbox Game Pass, Xbox Live Gold – klikněte Tady.