Hráči Ukrajiny uprostřed války čerpají inspiraci ze své domoviny

Ukrajinská basketbalová reprezentace se sešla letos v létě, jejímž úkolem je zvednout náladu těm, kteří se vrátili domů do válkou zničené země.

Ukázalo se, že to bylo naopak.

Dlouhý seznam letních her – exhibicí a kvalifikačních zápasů na mistrovství světa, které předcházely probíhajícímu evropskému šampionátu – nezačal pro Ukrajinu dobře. Ztráty se hromadily, napětí rostlo a frustrace byla hmatatelná. Něco se muselo změnit.

„To bylo, když jsme mysleli na naše fanoušky doma,“ řekl Alex Lin, ukrajinský rozehrávač, který hraje za Sacramento Kings v NBA. „A pak jsme měli schůzku s týmem. Rozhodli jsme se dát se dohromady jako tým. Doma se děje spousta věcí a řekli jsme si, že musíme hrát tvrději. Bojujme. Bojujme, z respektu k země.“

boj. To je teď ukrajinský způsob.

Přístup se osvědčil, zdá se. Ukrajina je jedním z posledních 16 týmů, které zbývají na turnaji EuroBasket, který pokračuje v sobotu zahájením vyřazovací fáze v Berlíně. Ukrajina vyhrála ve skupinové fázi 3:2 a tyto zápasy, jak doufají hráči, daly lidem v jejich domovině, která od února trpí ruskou invazí, něco jiného z národní hrdosti.

„Je to opravdu těžké období pro Ukrajinu, naši zemi a také náš tým,“ řekl důstojník základny Denis Lukašov. „Není snadné soustředit se jen na basketbal a vidět, co se teď v naší zemi děje. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom předvedli nejlepší hru. Budeme bojovat v každém zápase. To mohu slíbit.“

Lukašov byl dotázán, zda má tým Ukrajiny zprávu světu.

„Prostě zastavte tuto válku,“ řekl. „Přestaň zabíjet lidi.“

Všechny zápasy ve vyřazovací fázi se budou hrát v Berlíně. Nyní jde o vyřazovací turnaj dvouhry, s výjimkou těch klubů, které se dostaly do semifinále; Poražený z těchto semifinálových zápasů bude hrát o třetí místo před turnajovým zápasem.

V sobotu Německo vs. Černá Hora, Španělsko vs. Litva, Slovinsko vs. Belgie a Turecko vs. Francie. V neděli Řecko proti Česku, Finsku, Chorvatsku, Ukrajině, Polsku, Srbsku a Itálii. Pokud Ukrajina předstihne Polsko, čeká čtvrtfinálový zápas na vítěze Slovinsko a Belgii; Slovinsko v čele s Lukou Doncicem je držitelem mistrovství Evropy v basketbalu.

Ukrajina, která do turnaje vstoupila už dávno, nyní srší sebevědomím.

„Hrajeme tvrdě,“ řekl Lin. „A je to vidět. Myslíme si, že na tomto turnaji může každý porazit kohokoli.“

Sport, zejména na mezinárodní scéně, je obvykle místem shromáždění pro jakoukoli zemi. Za posledních sedm měsíců to bylo obzvlášť palčivé – jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří Ukrajince podporují.

Příkladů bylo nespočet. Loni v zimě na olympijských hrách v Pekingu kostra sportovce Vladislav Heraskevich Transparent s nápisem „Ne válce na Ukrajině“ Hned poté, co doběhl na trať. Na atletickém mistrovství světa letos na jaře skončila Australanka Eleanor Pattersonová druhá za Ukrajinkou Yaroslavou Mahochich ve skoku vysokém – a při medailovém ceremoniálu předvedla nehty nalakované v barvách ukrajinské vlajky. Dokonce i ruská tenistka Daria Kasatkina letos v létě v rozhovoru na videu vyzvala svou vlast, aby zastavila válku.

Tento týden hovořil americký ministr zahraničí Anthony Blinkin s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho hlavními pomocníky, slíbil pokračující podporu a poznamenal, že zůstává „velmi jistý v budoucnost Ukrajiny, protože Ukrajinci bojují za svou vlast. Je to jejich vlast, ne Rusko“.

„Volám domů každý den,“ řekl Artem Postovii, ukrajinské centrum, které má příbuzné žijící poblíž hlavního města Kyjeva. „Některé dny mohu vidět svou rodinu. Některé dny ne. Po dni, možná dvou dnech mi vždy řeknou, že jsou v pořádku.“

Je ironií, že první zápas Ukrajiny ve vyřazovacích kolech je proti Polsku. Země sdílejí hranici, která pokrývá asi 330 mil (asi 530 kilometrů). Byli to spojenci, možná o nic víc než nyní – pouta posílená válkou.

Organizace spojených národů uvádí, že od začátku války s Ruskem se v Polsku zaregistrovalo k dočasné ochraně téměř 1,4 milionu Ukrajinců a že během této doby došlo k přechodu téměř 6 milionů Ukrajinců do Polska.

Soutěžící země budou v neděli na pár hodin na basketbalovém hřišti. Budou spojenci před, během a po. Zápasy vysílala ukrajinská televize a vysílací bohoslužby mohli sledovat i fanoušci v domovské zemi týmu.

„Je na nás tlak,“ řekla Lynn. „Ale také nevíme, co se stane za pár měsíců nebo za rok. Takže je tu tlak, ale skutečný tlak je na ty kluky, kteří bojují za naši svobodu. Jsme tady a hrajeme basketbal. šílená situace. Ne. Víme, jestli se máme kam vrátit.“

Ukrajina zatím toto léto hrála v Lotyšsku, Portugalsku, Islandu, Makedonii, Itálii a nyní se chystá dokončit své EuroBasket Tour v Německu.

Tým nebyl doma. Neví, kdy bude šance si tam znovu zahrát.

Do té doby, jak si hráči slíbili, že tomu tak bude na tomto týmovém setkání, bojují – aby uctili ty, kteří skutečně bojují.

„Chci jen říct, zastavte válku na Ukrajině,“ řekl strážce Esoy Sanon. Sláva Ukrayíni. Slava Ukrajinec“.

Překlad: Sláva Ukrajině.

