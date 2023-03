Hráči Overwatch 2 se radovali, protože kráva v Busanu byla konečně opravena

Hráči Overwatch 2 jsou nadšeni, když si všimnou, že nafukovací kráva na mapě Busan má nyní aplikovanou správnou fyziku, která jí umožňuje vrtět se jako obvykle.

Barevné obsazení hrdinů Overwatch 2 má stejně barevnou sadu map, na kterých mohou hráči bojovat. Od klasických londýnských ulic King’s Row až po slunné pláže Paraíso, pokud jde o rozmanitost map v Overwatch 2, rozhodně není nouze.

Kromě map znázorňujících různá místa mají téměř všechny velikonoční vajíčka nebo roztomilé malé bonusy, které odměňují hráče, kteří mapu prozkoumají, místo aby soutěžili o cíl.

Konkrétně jedna z těchto map na ní hostí velkou nafukovací krávu. Busan je mapa kontrolních bodů, což znamená, že existují tři různé fáze, na kterých mohou týmy hrát. Jedním z nich je centrum města, což je přesně to, co hráči očekávají, centrum města Busan s přeplněnými ulicemi a obchody.

Downtown má uvnitř spoustu šikovných velikonočních vajíček, včetně vlaku, který jezdí přímo na místě, arkádového stroje, který vypadá jako Dance Revolution, a dokonce i plnohodnotného karaoke klubu, kde někteří hrdinové zpívají, pokud je hráči přinesou k mikrofonu.

Vánice Pusan ​​hostí jednu z mála porodních místností s vestavěnou karaoke místností.

Nejlepším velikonočním vejcem na celé mapě centra Busanu je však velká nafukovací kráva mimo jednu ze spawn roomů týmu. Tato obrovská nafukovací kráva se dívá na vejce a téměř prosí hráče, aby s nimi interagovali.

Hráči střílečky na krávy si uvědomí, jak vlnící se kravský obláček je, a je docela praštěné sledovat, jak se třese, když do něj střílíte munici. Foukání krávy je však již nějakou dobu odposlouchávané, což způsobuje, že její fyzika nevibruje tak, jak hráči očekávali.

Naštěstí byl Blizzard dost chytrý na to, aby věděl, co hráčská základna chce, a ujistil se, že opraví nejdůležitější aspekt hry. Fyzika kývajících se krav byla opravena Nejnovější vydaná verze hry, přičemž komunita se z oznámení raduje. Jeden uživatel dokonce zveřejnil oslavné video, na kterém se kráva chichotá do hudby.

Blizzard miloval vytvoření tohoto Dne díkůvzdání a dokonce toto video zdůraznil ve tweetu na oficiální Twitter stránce Play Overwatch. Hráči rychle poděkovali Blizzardu za veškerou jejich tvrdou práci a byli rádi, že se do centra Busanu opět vrátil mír.