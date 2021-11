Hráči Manchesteru United, kteří by mohli získat lednové přestupy, včetně Jesse Lingarda, Anthonyho Martiala a Deana Hendersona, s novými bohatými hráči Premier League Newcastle a West Ham a potenciálními destinacemi

S miliony nových investic, které mají k dispozici, by se Newcastle a West Ham mohly pokusit posílit své týmy v lednovém přestupovém období.

Existuje jeden tým, u kterého mohou obě strany hledat spoustu nevyužitých talentů – Manchester United.

Anthony Martial a Jesse Lingard se mohli připravovat na odchod z ledna poté, co tuto sezónu sotva odehráli.

Red Devils vlastní jeden z největších týmů v Premier League a mohli by se ho snažit snížit s vyhlídkou přechodu k některým hráčům na okraji a se spoustou potenciálních kupců na trhu.

Poté, co si Newcastle United konečně zajistil dlouho očekávané držení, je téměř jisté, že se ponoří do lednového přestupového okna a pokusí se vyhnout sestupu.

Nový manažer Eddie Howe má hodně práce, aby otočil klubovou sezónu, ale uleví se mu, když bude vědět, že bude mít otevřenou šekovou knížku.

Podobně ve východním Londýně dostal West Ham finanční injekci od českého miliardáře Daniela Křetínského, který koupil 27procentní podíl v klubu.

GT Majitelé Newcastlu Amanda Staveley a její manžel Mehrdad Koudsi jsou připraveni dát Howeovi vše, co potřebuje, aby pomohli Newcastlu vyhnout se sestupu.

Český miliardář Křetínský by mohl udělat totéž pro West Ham

Manažer David Moyes může znovu navštívit jednu nebo dvě známé tváře, když se tým High-flying Hammers snaží sladit své evropské ambice s ligou.

S ohledem na to talkSPORT.com hledá dva týmy, které by mohly přivést z Old Trafford s řadou špičkových talentů sedících frustrovaně na lavičce.

Dean Henderson (brankář)

Vzhledem k počtu gólů, které v této sezóně nastříleli, se Newcastle možná chystá podepsat novou jedničku.

Vzhledem k tomu, že Martin Dúbravka byl v předchozích sezónách tak spolehlivý, neodehrál v této sezóně v brance ani minutu, protože zranění nohy mu nedovolilo nastoupit v žádném z úvodních zápasů klubu. Od té doby se vzpamatoval, ale jeho bývalý šéf Steve Bruce ho přehlédl.

Na místě Slováka byli Karl Darlow a Freddy Woodman, kteří nebyli o nic lepší. První jmenovaný se v této sezóně zúčastnil sedmi ligových zápasů, v nichž inkasoval 11 branek, a druhý hrál pouze čtyřikrát, ale inkasoval úžasných 12 branek.

Zatímco Dúbravka by se mohl vrátit pod vedením nového trenéra Howea, anglický reprezentant Henderson by mohl být více než schůdnou možností vzhledem k jeho věku a kvalitě, kterou ukázal, když byl na hostování v Sheffieldu United, když v sezóně 2019/20 udržel 14 čistých kont ve 36 zápasech.

Tato forma viděla spoustu rad pro 24letého hráče, aby zaujal místo Davida de Gea jako jednička United v této sezóně, ale Solskjaer zůstal u Španěla a Henderson byl vyzván, aby odešel, aby získal obvyklou hrací dobu, kterou si zaslouží.

GT Henderson hrál klíčovou roli pro Sheffield United v sezóně 2019/20

Phil Jones (CDF)

Šampion Premier League Phil Jones měl na Old Trafford těžké časy a mohl se pokusit znovu nastartovat svou kariéru.

Devětadvacetiletý hráč nehrál v utkání dospělých s Red Devils od ledna 2020, v této sezóně nastoupil pouze třikrát za tým U-23.

Podle zpráv by 13 klubů mohlo nabídnout Jonesovi odchod, přičemž jedním z těchto týmů je Newcastle United.

Vzhledem k jeho věku a zkušenostem mnoho Jonesových poskytovatelů služeb jasně věří, že střední obránce má stále co nabídnout i přes jeho děsivý návrat po zranění.

A mohlo by to být v případě, kdy, ne pokud, Jones znovu hraje fotbal, přičemž Magpies jsou údajně připraveni dát jeho kariéře v Premier League záchranné lano.

GT Obránce se bude po zranění snažit znovu nastartovat svou kariéru

Diogo Dalot (pravý zadní)

Vzhledem ke svému věku má 22letý Diogo Dalot celou kariéru ještě před sebou a možná bude chtít opustit Old Trafford, aby naplnil svůj potenciál.

Dalot strávil minulý rok na hostování v Miláně, kde pro něj byl herní čas jednodušší, protože odehrál 21 zápasů v Serii A.

Ale po návratu do United nyní pod Solskjaerem byl portugalský obránce v této sezóně částečným hráčem, když se ve všech soutěžích představil pouze šestkrát.

Pokud by Newcastle nebo West Ham chtěly doplnit krajního obránce do svých řad, budou stát před úkolem zajistit jeho podpis.

Poté, co s ním v roce 2018 podepsal smlouvu, bývalý trenér Rudých ďáblů Jose Mourinho má prý zájem s ním znovu pracovat v Římě.

Dalot se sotva objevil od návratu do Manchesteru United poté, co ho zapůjčil do Milána

Juan Mata (útočící záložník)

Díky zkušenostem a kvalitě, kterou Španěl má, mohou Newcastle i West Ham velmi těžit ze služeb Juana Maty.

Ve 33 letech může záložník vítěze Ligy mistrů a Světového poháru hledat poslední oblek, než pověsí boty.

Moyes ho podepsal v lednu 2014, když byl manažerem United a možná si bude chtít zajistit shledání na londýnském stadionu.

Newcastle však může těžit více, vzhledem k nedostatku kreativity, kterou v současnosti mají ve svém týmu.

GT Mata strávil v této sezóně většinu času na tréninkovém hřišti

Jesse Lingard (útočící záložník)

Poté, co vynikal na hostování ve West Hamu během druhé poloviny sezóny 2020/21 a pomohl Ironovi zajistit si místo v Evropské lize, může Jesse Lingard chtít pokračovat ve svém dobrodružství na londýnském stadionu.

Tento 28letý hráč zažil od svého návratu na Old Trafford různé časy, v pěti ligových zápasech skóroval dvakrát, včetně pozdního vítězného gólu proti West Hamu.

V Solskjaerově kádru se mu však nepodařilo najít výchozí bod a vzhledem ke svému věku chce pravidelně hrát fotbal a pod Moyesem toho dosáhne.

GT Lingard v této sezóně odehrál v Premier League pouze pět zápasů jako náhradník

Anthony Martial (útočník)

Francouz přijel na Old Trafford s velkým potenciálem, ale bohužel jej nedosáhl.

Anthony Martial podepsal smlouvu v roce 2015 a užil si jedno z nejlepších vystoupení všech dob, když vstřelil skvělý gól proti urputnému rivalovi Liverpoolu, ale od té doby už nepokračoval.

Vzhledem ke svému věku, stále pouze 25, má stále dost času, aby klub č. 9 oživil svou kariéru a mohl by využít této příležitosti v Newcastlu, kde se bude moci spojit s francouzským kolegou Alainem Saint-Maximinem.

Martial v této sezóně uvidí jen sedmkrát ve všech soutěžích a určitě se bude chtít posunout dál a vzhledem k tomu, že Newcastle potřebuje přidat více palebné síly, dohoda by mohla být výhodná pro obě strany – vzhledem k správné ceně.