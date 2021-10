Hráč West Hamu Moyes netrpělivě očekává zprávy českých investorů

Manažer West Ham United David Moyes řekl, že „se zájmem“ počká, zda se zprávy o potenciální investici českého miliardáře do klubu naplní, a soustředil se na udržení startu svého týmu do sezony. Vítězství klubu nad Tottenhamem Hotspur o minulém víkendu ho vyneslo na čtvrté místo v Premier League a ve středu Manchester City ukončil čtyřletou smlouvu na Ligový pohár NL1N2RN385 výhrou v penaltovém rozstřelu a dostal se do čtvrtfinále.

West Ham vyhrál své první tři zápasy Evropské ligy, poprvé v kontinentální soutěži (kromě kvalifikace) od roku 2006, a má povolení rozšířit londýnský stadion a udělat z něj druhou nejvyšší kapacitu v Anglii. Zprávy v médiích spojují Daniela Kretinského s potenciální investicí do West Hamu, přičemž fanoušci jsou nyní plni optimismu pro klub, který strávil většinu minulého desetiletí utápěný v průměrnosti.

West Ham odmítl komentovat zprávy z tohoto týdne, že Křetínský usiluje o koupi 27% podílu v klubu. Moyes, na jeho druhém působení v klubu, byl na své tiskové konferenci před nedělní návštěvou Premier League v Aston Ville dotázán, zda ví něco o Kretinského nahlášené nabídce.

„Stejné fámy, jaké máte vy,” řekl novinářům bývalý šéf Evertonu a Manchesteru United. „Nevím víc, než víte. Ale vypadá to, že se něco děje, ano.” Moyes by měl mít velkou zásluhu na tom, že se z West Hamu stal klub, který se nyní soustředí spíše na náročné tituly než na boje o sestup.

Jeho tým v této sezóně neprohrál mimo domov ve všech soutěžích a Moyes řekl, že nyní existuje „dobrý faktor“, který vyrostl v klubu s obrovským potenciálem. “Když jsem přišel, myslel jsem, že West Ham se musí pokusit zlepšit tým a rozšířit tým,” řekl.

“Potřebovali jsme se stát lepším týmem a jsem si jistý, že jsou lidé mimo hřiště, kteří hledají způsoby, jak z West Hamu udělat lepší fotbalový tým i mimo hřiště.” Ale mým úkolem v tuto chvíli je snažit se dát týmu do pořádku. O ostatních věcech jsem vám toho moc říct nemohl a budu se zájmem čekat, dokud budete čekat vy.”

Zatímco dosažení čtvrtfinále Ligového poháru dalo fanouškům naději na některé dlouho očekávané tituly, Moyes řekl, že přechod do týmu, který bojuje o vrchol Premier League, byl ještě lepší úspěch. “Jako pohárový tým můžete získat opravdu dobré remízy a můžete najít způsob, jak se kvalifikovat, takže existují způsoby, jak vyhrát pohár. Vždy jsem měl pocit, že být dobrým týmem v lize je vždy první prioritou,” dodal. řekl. .

“Příští zápas je zápas Premier League proti Aston Ville a to je rozhodně ta největší priorita.”

