Hráč Skyrim objevuje tajemství konce po 1000 hodinách

Po téměř 1000 hodinách hráč The Elder Scrolls V: Skyrim Hráč objeví tajný konec jedné z herních misí, nebo alespoň ten, který končí, o kterém mnoho hráčů na Redditu ani nevědělo, že existuje. zatímco Skyrim Je to téměř 10 let staré a stále se může pochlubit velkou hráčskou základnou nejen díky portům a režimům, které prodloužily životnost hry, ale také kvůli množství obsahu, který obsahuje. Kromě toho je ve hře tajemná hádanka, která vám dává pocit, že je vždy třeba objevit nové tajemství. Pravdou je, že každý objev je pravděpodobně již proveden alespoň jedním hráčem, ale to neznamená, že většina hráčů, natož každý hráč, si je tohoto objevu vědom.

Za tímto účelem hráč nedávno navštívil Reddit a řekl, že po téměř 1 000 hodinách hry zjistili, že můžete získat novou sazenici Gildegreen a zachránit všechny v Eldergleam Sanctuary pouhým rozhovorem s Morrisem a sledováním jeho postupu přes The Blessings Searching for Příroda.

V reakci na nejlepší komentář jednoho z hráčů, který byl překvapen, že Morris nezemřel, původní plakát poznamenal, že „věří, že toto je správná volba, pokud jde o tento úkol, protože cesta k Eldergleam je nyní otevřená a nikdo neumírá. “

Bylo také zdůrazněno, že mnoho fanoušků hry na Skyrim Stránka Reddit nemá žádný důkaz, že to existuje. A pokud mnozí z nejtvrdších fanoušků této hry stále hrají a mluví o hře dodnes, nemají o tom žádné důkazy, lze předpokládat, že většina příležitostných hráčů o tom také nemá žádné důkazy.

Jeden komentář zní: „To je něco, co jsem nikdy předtím neviděl, Maurice mi to nikdy v chrámu nevydal, takže jsem vždy používal metodu mízy.“ Další komentář dodal: „Netušil jsem, že to dokážeš. Stále jsem se snažil zpomalit čas a zachránit lidi v úkrytu. Stále umírali a já jsem se nudil při opětovném načítání. Zkusím to příště.“

Opět platí, že pokud toto nevíte, nejste sami. Další komentátor ukazuje, že po 10 letech hraní hry a více než 1 000 kumulativních hodin o tom neměli ani ponětí.

