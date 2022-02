Horizon Forbidden West je bezdůvodně bombardován na PS5 a PS4

Nebylo by to velké vydání videohry bez trapného chování pro hráče. Zakázaný horizont na západ Byly shromážděny nepřiměřeně negativní komentáře Metakritický Přes noc, a přestože si stále udržovala konzistentní celkové uživatelské skóre, bylo jasné, že série 0/10s začíná vypadat klamavě. Mnozí z vás si možná pamatují Náš poslední: Část 2střední Poutavý skandál na sociálních sítíchspadající do stejného osudu.

Samozřejmě neexistuje žádná cílená kampaň proti Aloyině druhému výletu – je to jen hloupost lidí. „Pravděpodobně největší zklamání za poslední dobu,“ napsal jeden uživatel o hře Eighty Hours, necelých 24 hodin po jejím vydání. „Měl jsem velmi vysoká očekávání. Příběh je roztomilý a nenápaditý, hratelnost je velmi nudná. Dokonce i grafika, která byla chválena, je zklamáním. Tady mi opravdu upustil míč.“

Po výše zmíněné sáze The Last of Us: Part 2, Metacritic se zavázal provést změny ve svém systému uživatelských bodů, aby se to již neopakovalo. Bohužel se zdá, že o dva roky později se vlastně nic nezměnilo. Samozřejmě, určitě. my Každý ví, že hodnocení uživatelů na webu je naprostá ztráta času, ale přesto může ovlivnit méně angažované hráče – a vypadá to, že hodnocení Horizon Forbidden West bude mít velký zásah.

Titul samozřejmě není bez kritiky – platforma je tvrdá a ve vašem obvyklém otevřeném světě je problém – ale my Titul se obecně líbil v naší recenzi: „Jakékoli drobné vrtochy, které roztavíme, když hru spustíme na všech válcích. Je to skvělé, super zábavné RPG, nic jiného se tomu nevyrovná.“ Pokud tento víkend teprve začínáte, určitě se podívejte na naše stránky Průvodce Horizont Forbidden West Za jakoukoliv pomoc.