Hollywoodské hvězdy v době pandemie prchají do Austinu

Hollywoodské hvězdy nechávají Tinseltown za sebou, aby předělaly svůj život v Austinu v Texasu.

Herci Stephen Amell, Zachary Levy a Jared Padalecki patří mezi hvězdy pozvané do hlavního města státu, které je uprostřed hospodářského rozmachu, který se během pandemie jen zrychlil, podle The Hollywood Reporter.

Deník uvedl, že Padalecki o astronomickém růstu řekl: „Je to naprosto šílené.“

“Je to jako nic, co jsem předtím viděl. Je to růst a expanze na turbodmychadle. Jen chceš … hej.”

Průměrné ceny domů ve městě za poslední rok vzrostly o 43 procent, protože technologické společnosti jako Samsung a Oracle ve městě zřídily obchody a přilákaly desítky dalších vzdálených zaměstnanců s možností zlepšit životní styl.

Jared Padalecki popsal Austinův ekonomický rozmach jako „naprosto šílený“. Rodan Eckenroth / Filmová magie

Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk předpověděl, že se město v moderní době stane „prosperujícím městem“.

„Bude to největší boomtown, jaký Amerika za posledních 50 let zažila,“ řekl Musk, který otevírá továrnu Tesla těsně za hranicemi města, ve svém podcastu „The Joe Rogan Experience“.

Zástupce klubu „Dallas Buyers Club“ Matthew McConaughey, který je neoficiálním velvyslancem značky Austin, uvedl, že dlouho očekával příliv nově příchozích.

V Austinu v Texasu nyní žije také herec Stephen Amell. Rodan Eckenroth / Filmová magie

„Čekal jsem na odhalení tajemství,“ řekl oscarový herec prodejním místům.

“Jsem nadšený z růstu. Nevrátíme se. Nemáme mezník, jako jsou Niagarské vodopády nebo Disney World nebo Eiffelova věž. Všichni se cítí nabití energií – máme lidi.”

Jednou z výzev, řekl McConaughey, je zachování „ducha“ města navzdory příchodu transplantací z Hollywoodu i odjinud.

Zachary Levi změnil své bydliště z Hollywoodu do Austinu v Texasu. Michael Loccisano / Getty Images

„To, co musíme v Austinu sledovat, je uchování naší DNA,“ řekl McConaughey prodejně.

“Už jsem mluvil s několika lidmi a od té doby, co sem přišli, a ta dvě slova, která znovu a znovu slýchám, jsou” pohostinnost “a” optimismus. “Takže moje řeč byla:” Neobracejte se sem, proč jsem nechal tě tam. “Naší výzvou bude, jak se s tím vypořádáme. S tak velkým tokem. Pokud má nějaké místo v duši identitu, kterou potřebujeme zachovat, je to Austin.”