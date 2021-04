Hněv na českou reakci rok po první smrti

Demonstranti i veřejnost v Praze v pondělí oslavili první výročí prvního úmrtí České republiky na COVID-19.

Demonstranti, rozhněvaní reakcí české vlády na COVID-19, rozmazali dlažební kostky na světově proslulém Staroměstském náměstí v centru města a nastříkali na ně stovky bílých křížů.

Kříže jsou vyrobeny ve sprejové barvě na vodní bázi, která je navržena tak, aby byla omyta.

Organizace za průvodem, vládní protiproudá skupina s názvem The Million Moments for Democracy, uvedla, že na protest proti tomu, co považují za nedostatečnou reakci své vlády na pandemii, postříkaly kříže.

Další se shromáždili na staroměstském náměstí a po celé zemi, aby odpoledne mlčeli.

Na náměstí zazvonily kostelní zvony, protože mnoho lidí nehybně stálo jako uznání za více než 24 000 úmrtí na COVID-19.

První úmrtí na tuto chorobu v zemi bylo 95letého muže, který zemřel v nemocnici 22. března 2020 poté, co byl léčen na COVID a další zdravotní problémy.

V pondělí české ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že na vznikající koronavirus zemřelo 24 810 lidí a 8 007 lidí bylo kvůli této nemoci hospitalizováno.

