Hlídací pes očkovacích látek „pečlivě sleduje“ zprávy o menstruačních potížích po Covid

Hlídací pes ve Velké Británii pečlivě sleduje zprávy o ženách, které po podání vakcíny Covid pociťují menstruační nepravidelnosti.

Získaná data Nedělní časy Ukázalo se, že Agentuře pro regulaci léčivých přípravků a zdravotnických výrobků (MHRA) bylo předloženo téměř 4000 zpráv o problémech v období týkajícím se bodných ran do 17. května.

Počet zahrnuje 2 734 hlášení pro vakcínu AstraZeneca, 1 158 pro vakcínu Pfizer a 66 pro vakcínu Moderna.

Přichází poté, co se ženy z celého světa přišly na sociální média zeptat, zda rané, těžké nebo bolestivé období může být neveřejným vedlejším účinkem masy.

Dr. Kate Clancy, docentka antropologie na University of Illinois, obdržela stovky odpovědí, když jsem se jí zeptal, zda si ženy na začátku letošního roku všimly změn v postvakcinačním období.

Vyprávěla své vlastní zkušenosti poté, co dostala první dávku přípravku Moderna, a řekla, že dostala menstruaci trochu dříve a těžce krvácela, což bylo pro ni neobvyklé.

Mnoho žen, které reagovaly na příspěvek Dr. Clancyho na Twitteru, si stěžovalo na období, která začala dříve, než by měla po úderu, a také na těžké období a bolestivé křeče.

Minulý měsíc řekla reprodukční imunologka Dr. Victoria Malley z Imperial College London: Řekl to BBC Některé ženy po menopauze, které užívají hormony k zastavení menstruace, také hlásily krvácení.

Podle dení by se problém mohl dotknout více žen, které si možná nemyslely, že jde o vedlejší účinek vakcíny, a v důsledku toho to nehlásily. Většina hlášení pocházela od žen ve věku 30 až 49 let.

V Poslední týdenní zpráva o nežádoucích účincích vakcín„Ministerstvo zdravotnictví, populace a porodnictví zveřejnilo informace o zprávách o menstruačních poruchách po očkování.

Organizace uvedla, že obdržela zprávy od období těžších než obvykle až po pozdní období a neočekávané vaginální krvácení.

Uvedla, že zprávy byly přezkoumány nezávislými odborníky v pracovní skupině odborné komise pro rizika a přínosy pro humánní léčivé přípravky a členy poradní skupiny pro zdraví žen pro léčivé přípravky.

MHRA však uvedla: „Současné důkazy nenaznačují zvýšené riziko menstruačních nepravidelností nebo neočekávaného vaginálního krvácení po očkování.“

Dodala: „Počet hlášení o menstruačních poruchách a vaginálním krvácení je nízký, a to jak v poměru k počtu žen, které dosud dostaly vakcíny Covid-19, tak k celkovému výskytu běžných menstruačních poruch.

“Ministerstvo zdravotnictví a krevní populace bude i nadále sledovat zprávy o menstruačních nepravidelnostech a vaginálním krvácení s použitím vakcín Covid-19.”