Hlasy Ukrajinců: Zkušenosti a potřeby dětí a rodičů v českém školství

Série studií Hlasy Ukrajinců v České republice, kterou vyrábí PAQ Research ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, se zaměřuje na zkušenosti ukrajinských uprchlíků v českém školství. Tento dokument shrnuje hlavní zjištění výzkumu a poskytuje doporučení pro tvůrce politik.

Zjištění vycházejí z reprezentativního vzorku 1300 ukrajinských rodin, které uprchly do České republiky s dětmi ve věku od 2 do 17 let. Výzkum proběhl v období 20. června – 13. července 2022 a byl financován Nadací České spořitelny. .

Klíčové poznatky

Asi 57 % ukrajinských dětí uprchlíků navštěvovalo v červnu české základní školy, zatímco pouze 25 % navštěvovalo mateřské a střední školy. Žádnou třídu nenavštěvuje cca 1/8 dětí ve věku základní školy a 1/5 dětí ve věku střední školy.

Děti ve věku 3 let a starší podle 2/3 rodičů umí česky. Většina dětí se učí češtinu na základních a středních školách, ale v polovině případů trvá výuka pouze jednu hodinu denně.

2/3 rodičů uvádí, že jejich děti nejsou integrovány do českého dětského kolektivu. Navzdory silné poptávce po takovýchto iniciativách mezi ukrajinskými rodiči se jen velmi málo ukrajinských dětí účastní volnočasových aktivit.

Přítomnost mateřských škol a herních skupin může ve skutečnosti posílit pracovní příležitosti rodičů. Děti z rodin žijících v nesegregovaném ubytování a propojené s místní komunitou se častěji zapojí do vzdělávání.

