Hlasový herec Metal Gear Solid 3 škádlí remake Snake Eater

Zpěvačka a herečka Metal Gear Solid Donna Burke má fanoušky Metal Gear opět v naději, že se chystá remake Metal Gear Solid 3.

Burke sdílela svou dnešní fotku v práci a tři jednoduchá slova – „probíhá“ – ale největší pozornost vzbudila její doprovodná fotka:

Další tweety, ve kterých Burke napsal: „Nic jako pracovat s dobrými lidmi. Nic. Díky za dnešek, Mason Lieberman (ředitel), Yosuke Mori (inženýr) a Tomomi Ura (EA),“ přiměly jazyky vrtět, jako by oko Eagle fanoušci jsou přesvědčeni, že doprovodné obrázky obsahují lyrický list z hlavního tématu Snake Eater (díky, PlayStation Lifestyle):

Donna Burke pracuje na nové verzi klasického motivu „Snake Eater“ pro dlouho očekávaný remake METAL GEAR SOLID 3

Na jednom z obrázků můžete na stole vidět list textů, který má téma METAL GEAR SOLID 3 Snake Eater. https://t.co/vJK3A1SQf8 pic.twitter.com/yuSOzNnHl5 – ZONEX ❗️ (zxSOLIDxSNAKEzx) 15. dubna 2023

Už víme, že a) Konami je pevně v rozjetém ​​vlaku remake a b) vydavatel v tuto chvíli uniká jako cedník, ale bez oficiálního potvrzení od japonské společnosti můžeme nyní udělat jen to, že to znovu napíšeme. jako pověst. Vzhledem k tomu, že Burkeovy tweety ještě nebyly odstraněny, řekl bych, že jde o velmi chutný a záměrný vtipálek. Budeme vás informovat, jako vždy.

Herec Oscar Isaac nedávno prozradil, že stále „doufá“, že vyjde dlouho očekávaný film Metal Gear Solid.

V rozhovoru o jeho tehdy připravovaném grafickém románu byl Isaac požádán o aktualizaci filmu a laskavě zavázán, i když bez poskytnutí jakýchkoli potvrzených informací o postupu filmu.

„Chceme, aby se to stalo,“ řekl Isaac. „Buďte nadšení. Jaký je scénář? Jaký je příběh? Co se děje?“ […] Ale doufám, že se to vyplatí, protože v tom je velký potenciál.“

„Je to skvělý zápas. Je to můj oblíbený,“ zdůraznil.