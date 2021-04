Hity a neúspěchy: Anglie vykazuje různé rysy a může se Skotsko připravit na léto, na které si bude pamatovat? | fotbalové novinky

Anglie vykazuje spektrum zvláštností













Jak přiznal Gareth Southgate po anglickém vítězství 2: 1 nad Polskem, jeho týmu stále zbývá „udělat krok“, aby se připravil na velký turnaj.

Před polským národním týmem, kterému chyběl jejich nejlepší hráč, ukázala Anglie ve Wembley celou řadu vlastností. Bylo to špatné: neopatrná chyba Johna Stonese, podivná ochablost v první polovině a výbuchy konzervatismu – něco, za co byla Southgate v minulosti kritizována, s defenzivnějšími záložníky Declanem Riceem a Calvinem Phillipsem.

Ale byla tu také dobrota. Riceová byla brilantní, jako Mason Mount, a Anglie využila ve své moci Raheema Sterlinga. Na přípitek měl pravého zadního Bartoše Berezinského. Polsko také skórovalo z první střely na branku, které Anglie čelila během tohoto mezinárodního týdne, a osobnost, kterou prokázala Anglie i Stones, by neměla být ignorována, aby pokračovala v postupu a hledání vítěze.

S laserovým zaměřením na Anglii během těchto mezinárodních období lze snadno předpokládat, že ostatní velké země přeskakují konkurenci a jen Anglie to má těžké. To prostě není pravda, zejména za poslední týden, kdy Portugalsko, Španělsko, Francie, Belgie, Německo a Nizozemsko propadly.

Další přichází euro. Jedním z těchto „kroků“ by bylo, kdyby Southgate našel svůj nejlépe vybraný tým, který za poslední týden získal více vítězů než poražených. Výsledek bude podrobně prozkoumán, vzhledem k dostupným možnostem, ale Southgate zkoumá jakýkoli ze svých výběrů pro jednu společnou vlastnost: bezpečnost na prvním místě. Ať se vám to líbí nebo ne, Anglie zvítězila.

Gerard Brand

Hodnocení Steve Clarka o nejnovější mezinárodní přestávce ve Skotsku ukazuje, jak daleko přišli a jak velký pokrok podle něj mohou udělat.

Dvě rozvahy proti Rakousku a Izraeli, po nichž následovalo drtivé vítězství 4: 0 nad Faerskými ostrovy v Hampden Parku, protože Skotsko – hrál Che Adams – prošlo svou poslední soutěžní misí před letním evropským turnajem světového poháru. Hodně v jejich rukou.

Zahájení jejich třízápasové neporažené kvalifikace pro zemi, která se zoufale snaží dostat do finále světového poháru poprvé od roku 1998, přesto to Clarkovi přála víc.

„Není to skvělý týden, ale je to dobrý týden,“ řekl trenér Skotska. “Jsme ve skupině, druhé místo, pět bodů za náročný zářijový týden. Daleko od Rakouska a Dánska na obou stranách Moldavska. Bude to zásadní týden, ale můžeme se těšit.”

Před námi je malá otázka ohledně prvního velkého skotského turnaje za posledních 23 let na mistrovství Evropy letos v létě, což je zajímavá historie v deníku, která uvádí Clarkovo hodnocení na pravou míru.

Skotsko prošlo bezpečným testovacím táborem a pozitivita je extrémně vysoká, ale cílem je i nadále konzistence, aby si dobře vydělaly na svém dlouho očekávaném návratu na větší scénu.

„Trochu nám hrál na mysl,“ přiznal John McGinn, když byl dotázán, jak se zaměření změnilo na první velký turnaj od roku 1998.

„Trenér nám řekl, abychom na to před těmito třemi zápasy zapomněli, ale pro všechny v zemi to byla dlouhá doba a nyní je čas se nadchnout.“

Pokud se hráčům Skotska podaří udržet si tempo po návratu do svých klubů a udrží si pocit vítězství dvou přátelských přátel, než budou 14. června hostit Českou republiku v Glasgow – než se o několik dní potkají s Anglií – mohlo by to být opravdu nezapomenutelné léto.

Jack Wilkinson

Pro Stephena Davise to byla důležitá příležitost, protože záložník Rangers zaznamenal své 126. mezinárodní utkání, ale naděje Severního Irska v kvalifikaci na mistrovství světa 2022 utrpěly zásadní porážku, když proti Windsor Parku remizovaly bez Bulharska.

„Je těžké shrnout, co to znamená, a vyjádřit to slovy,“ řekl Davis před zahájením. „Dostat se do tohoto bodu si vyžadovalo hodně obětavosti a odhodlání, ale pro mě a moji rodinu je to opravdu hrdý okamžik.“

Davis od svého mezinárodního debutu rozhodně urazil dlouhou cestu – stejně jako Severní Irsko, které v Kanadě v únoru 2005 při svém debutu porazilo 10 mužů.

36letý hráč se typicky aktivně postavil proti týmu Bulharska, který je nyní sám v procesu obnovy, ale neschopnost nasbírat tři body v zápase, který byl v Belfastu označen jako „musí vyhrát“, vypadal jako velká promarněná příležitost ve skupině.

Severní Irsko nezískalo doma žádného z posledních osmi mezinárodních hráčů – jejich nejdelší vítěznou sérii doma od 13 her, které skončily v červnu 2005 – a nyní čelí tvrdé misi dosáhnout Kataru.

Litva a Švýcarsko přijdou příští září, ale Ian Paraklov si i přes osobní čekání na vítězství, které se nyní rozšíří na 11 zápasů jako trenér, stále věří v kvalifikaci.

“Věci to jen trochu roztočí,” řekl, když přemýšlel o věci. „Musíme prostě porazit Švýcarsko jako v zahraničí. Porazit Litvu doma i v zahraničí. Dříve jsme měli skvělé výsledky mimo domov.“

„Bude to v nové sezóně a my bychom mohli být v jiných časech. Mluvíme o jiném scénáři.“

Ben Grounds

Nedělejte si chybu, Wellesovo pozdní úterní vítězství 1: 0 nad Českou republikou bylo fenomenální – našli způsob, jak zvítězit i přes subpar v Cardiffu, a zahájili kvalifikační kampaň na mistrovství světa.

Porážka, i v této rané fázi, by zanechala velkou díru v tabulce skupiny E, podobně jako Česká republika a Wales, řekněme si na rovinu, bojujeme o druhé místo.

Defenzivně, když v 16 zápasech inkasovala pouze 10 gólů a udržovala si čisté konto ve čtyřech v šesti zápasech, Rob Page vypadá skvěle: vždy dobrá pro turnajový fotbal. Ale aby se dostali do finále mistrovství světa podruhé ve své historii, možná budou muset předvést výhodu přes střed.

Jistě, Wells byl bez velkých hráčů, jako jsou Aaron Ramsey, Ben Davis a Joe Allen, ale jejich hraní ve středu třetího zápasu se zdálo velmi napjaté a poté extrémně bezpečné, když Češi klesli na 10, proložené příliš brzy přechodem z obrany.

Teprve když počet Wellesů klesl na 10 a Češi cítili vůni vítězství, otevřeli příležitost a umožnili Wellesovi jejich nejlepší šance v zápase, protože darebák Gareth Bale byl skvěle doručen domů od Dana Jamese.

Ale Wales bude potřebovat, aby se hvězdy seřadily a vytvořily Katar. Nejenže začlenil větší kontrolu do středu pole s Ramseyem a Allenem, ale také 12. muž z Cardiffu a na silnici.

Gerard Brand