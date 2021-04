Historie a budoucnost San Antonia jako vinařského města

San Antonio Ať už dáváte přednost plzeňskému, porterovi nebo světlému pivu, zdá se, že dnes existuje pivovar San Antonio pro každého. I když si možná myslíte, že k tomuto místnímu výbuchu piva došlo nedávno, naše má historii pivovarnického města, která sahá více než 150 let.

Ale je to určitě historie plná vzestupů a pádů.

V této epizodě KSAT se podíváme na příběhy o historii piva v našem městě a na změnách texaských zákonů, které napomáhají prosperitě tohoto odvětví. (Podívejte se na celou epizodu ve videopřehrávači výše).

Chytrý. do hloubky. Místní: Kliknutím sem zobrazíte další epizody vysvětlující KSAT

San Antonio má skvělé pivo. Děkujeme německým, rakouským a českým přistěhovalcům, kteří se usadili v oblasti San Antonia v polovině devatenáctého století.

„Němci jsou žízniví lidé,“ řekl Charlie Stats, historik pivovaru v San Antoniu. „Milují své pivo.“

inzerát

Řekl, že cena byla pobídkou pro přistěhovalce k vaření vlastního piva. Vzhledem k tomu, že ostatní pivovary byly mimo stát, pivo trvalo dlouho, než dorazilo do San Antonia, a bylo docela drahé. S řekou San Antonio na svých dvorcích se němečtí přistěhovalci rozhodli začít formovat své domovy.

Když lidé přemýšlejí o historii piva v San Antoniu, často myslí na Pearl. Ale perla je jen součástí minulé minulosti našeho města. Historie piva v Alamo City začala ve stále oblíbeném hotelu zde v San Antoniu – The Menger.

Před otevřením The Menger vlastnil německý přistěhovalec William Menger pivovar, který distribuoval pivo nejen v San Antoniu, ale až na západ jako San Angelo a na východ jako Galveston dolů do údolí Rio Grande.

Před otevřením hotelu Menger otevřel William Minger pivovar (Copyright 2021 by KSAT – All Rights Reserved.)

Pivovar byl tak populární, že zákazníci se často rozpadli tam nebo u sousedů Mingerových. Minger tedy rozšířil vnitřní dům a otevřel svůj hotel v roce 1859. Jeho pivovar se přesunul pod něj.

inzerát

Pivovar si udržel popularitu v době občanské války.

Mmangerův pivovar fungoval až do roku 1878. V tomto roce byl považován za jednoho z největších výrobců piva v Texasu.

V tomto časovém období byly v oblasti San Antonia desítky pivovarů. Ne mnoho přežilo kvůli konkurenci pivních gigantů Budweiser a Anheuser-Busch.

Stručná historie pivovaru Pearl

Pearl Brewery nezačal až do roku 1883 a byl původně známý jako pivovarská asociace v San Antoniu.

Postupem času však pivovar procházel různými jmény a různými majiteli, až v roce 1952 dostal konečně název, který známe dnes.

Perlový pivovar dnes (Copyright 2021 by KSAT – All Rights Reserved.)

Pearl Bear dostal své jméno poté, co sládek řekl, že pivní bubliny vypadají jako šumivé perly, když jsou nality do sklenice.

V roce 1916 si Pearl získala popularitu a stala se největším texaským pivovarem. Společnost však brzy bude čelit řadě výzev.

inzerát

Když byl osmnáctý dodatek ratifikován 17. ledna 1920, alkohol se stal ve Spojených státech nelegálním, téměř zabil pivovarnický průmysl a texaský pivní gigant mimo jiné odstavil Lone Star.

Kromě toho zemřel majitel pivovaru Pearl Otto Kohler. Jeho vdova Emma Kohler se rychle přizpůsobila. Pearl začala vyrábět oranžové nealkoholické nápoje, zmrzlinu a slad.

„Používají veškeré zařízení, které bylo součástí fermentačního procesu a údržby výrobního zařízení, aby udrželi tuto věc v chodu během zákazu,“ řekl Travis Pauling, spoluautor knihy. San Antonio Beer: Alamo History of Paint. „Byl to první pivovar na celém jihozápadě, který se znovu otevřel, když byl zrušen zákaz.“

inzerát

Emma Kohler (Copyright 2021 by KSAT – All Rights Reserved.)

Po prohibici, během Velké hospodářské krize, byla Emma Kohler nucena vše znovu přehodnotit.

Prodala lahvovou sódovou část pivovaru a začala znovu vyrábět pivo plné síly a udržovala ho nad vodou prodejem každému, kdo si to mohl dovolit.

To nejen pomohlo The Pearl přežít, ale také by z ní bylo nejprodávanější pivo po druhé světové válce.

Ale opět si větší značky piva získávají popularitu po celé zemi, včetně Texasu. A v roce 1968 bylo komerční pivo Pearl na konci seznamu většiny lidí.

Pabst získal Pivovar Pearl v roce 1985 a v roce 2001 trvale zavřel své brány.

Pearl Beer stále vlastní Budapešť a od loňského léta se pivo vaří v Austinu.

V níže uvedeném videu se dozvíte více o raných pivovarech v San Antoniu:

inzerát

Se všemi těžkými hittery zakoupenými a přemístěnými do různých oblastí Texasu se zdálo, že pivní scéna v San Antoniu končí.

Pokud jde o pivní legislativu, Texas byl historicky za křivkou. Ale za posledních 20 let existovala řada právních předpisů, které pomohly pivnímu průmyslu vzkvétat.

V roce 1993 Texas legalizoval brewpubs – zařízení, která prodávají vařené pivo v areálu a často zahrnují restauraci. V té době byly brewpuby legální již ve 41 státech. Texané rychle skočili tímto směrem.

„Lidé v Texasu vždy milovali pivo,“ řekl Dustin Baker, majitel pivovaru Roadmap. „Vždy měli rádi dobré pivo.“

Pivovary v San Antoniu (Copyright 2021 by KSAT – All Rights Reserved.)

Jason Davis, známý obličej místní řemeslné pivní scény, začal v oboru krátce poté, co se jeho pivní hospoda stala legální. Pracoval v prvním závodě brewpub v Texasu ve Waterloo. Pracoval také v nejstarším pivovaru v San Antoniu, Blue Star.

inzerát

V roce 2008 však Davis pomohl zahájit provoz pivovaru, kde dodnes zastává pozici ředitele pivovarských provozů – Fritail. Za posledních 13 let podnik explodoval. Zakladatel pivovaru Scott Metzger se zasloužil o spolupráci s Texas Craft Brewer’s Guild, aby pomohl změnit další zákony na podporu státního pivního průmyslu.

Rok 2013 byl rokem změn.

Díky řadě zákonů přijatých v zákonodárném sboru státu Texas byl stát příznivější pro podniky s pivem. Poprvé mohly pivní obchody prodávat pivo do obchodů s potravinami a restaurací. Nový zákon také umožňoval malým pivovarům prodávat pivo ve svých výčepních místnostech. Dříve se omezovali na nabídku bezplatných vzorků piva na turné.

Legislativa z roku 2013 umožnila obchodům s pivem, jako je Freetail, prodávat pivo do obchodů s potravinami. (Copyright 2021 by KSAT – All Rights Reserved.)

Po přijetí dalších právních předpisů v roce 2019 může Texas koupit šest plechovek piva přímo z řemeslného pivovaru.

inzerát

Všechny tyto nové zákony do jisté míry pomohly rozvoji mnoha malých pivovarů, aby se staly slavnějšími v celém Texasu a San Antoniu.

Kliknutím na prezentaci níže se dozvíte více o některých slavnějších pivovarech v San Antoniu:

(Majitelé pivovaru v San Antoniu diskutují o Alamu jako o pivovarnickém městě.)

Za posledních několik let jsme viděli, jak vývojáři vdechli opuštěným pivovarům nový život. Nejjasnějším příkladem toho je to, co se stalo starověkému pivovaru Pearl.

Pabst uzavřel svůj pivovar v roce 2001. Ve stejném roce koupila společnost Silver Ventures nemovitost, která obsahovala 23 pozemků. Dnes je scenérie oblíbeným místem k procházkám – domovem obchodů, restaurací, bytů a hotelu.

Dnes je Pearl obchodním centrem i místem pro turisty i místní obyvatele (Copyright 2021 by KSAT – All Rights Reserved.)

Nachází se méně než kilometr jižně od Perly, stará budova pivovaru Lone Star je nyní Muzeum umění v San Antoniu. To se otevřelo v roce 1981, roky poté, co se pivovar zavřel během prohibice.

Muzeum umění v San Antoniu (Copyright 2021 by KSAT – All Rights Reserved.)

A pak je tu jiný Pivovar Lone Star – značka, která je dodnes populární. Provoz závodu South Side byl ukončen v roce 1996. Nyní však pro tento web existuje nový plán.

inzerát

Gray Street Partners, místní realitní investiční skupina, se snaží financovat nový projekt, který předělá prostor – budování obchodních prostor, restaurací, bytových domů a parku s pěší stezkou.

Plány pivovaru Lone Star (Copyright 2021 by KSAT – All Rights Reserved.)

„Každé město prochází procesem uvažování o tom, co budeme dělat s tímto starým průmyslovým prostorem, protože už nejsme průmyslovou ekonomikou,“ řekla Christine Drenon, Ph.D., ředitelka urbanistických studií na Trinity University . .

Odborníci tvrdí, že přestavba těchto budov má mnoho výhod pro životní prostředí, a to tím, že se stávající budovy používají spíše než nové. Ale i když tento vývoj se smíšeným využitím, který dnes vidíme, vytváří pracovní místa, nenahrazuje typy pracovních míst, které byly vytvořeny pro dříve vybudované továrny.

Drinon uvedl, že starobylé mlýny, jako jsou pivovary Pearl a Lone Star, jsou pozůstatkem průmyslové minulosti, která vybudovala střední třídu.

inzerát

„Nepodařilo se nám udržet americkou střední třídu v ekonomice, kterou jsme vybudovali a kterou nahrazujeme,“ řekl Drinon. „Tato místa to představují. Jsou to hřiště pro lidi, kteří mají vysoký disponibilní příjem. Lidé, kteří tam pracují, jsou však zaměstnanci odvětví služeb a pravděpodobně s tímto příjmem nemůžete poslat své dítě na vysokou školu.“

Nejen pivovary zanechaly v tomto městě otisk. Také to šlo opačným směrem. V posledních několika letech došlo k explozi nových příchutí a přísad používaných v pivu. Trend je jen dalším znakem toho, že se tyto instituce stávají součástí struktury společnosti.

V níže uvedeném videu se dozvíte více o pivech inspirovaných San Antoniem: