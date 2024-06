Hipokampus rozlišuje bezprostřední cíle od cílů budoucích

souhrn: Vědci zjistili, jak mozek upřednostňuje bezprostřední a vzdálené cíle. Jejich studie zjistila, že hippocampus zpracovává okamžité cíle rychleji a jinak než budoucí cíle.

Tento náhled může pomoci pochopit psychologické poruchy, jako je deprese, které ovlivňují schopnosti stanovování cílů. Výsledky odhalují zásadní rozdíly v mozkové aktivitě a chování související s upřednostňováním cílů.

Klíčová fakta:

Hipokampální aktivitaOkamžité cíle aktivují zadní hippocampus, zatímco budoucí cíle aktivují frontální oblast. Reakční časy: Cíle, kterých má být dosaženo okamžitě, jsou rozpoznány rychleji než cíle, které jsou daleko. Důsledky nepokojů: Vize mohou pomoci pochopit a léčit psychické poruchy, jako je deprese.

zdroj: univerzitě v Ženevě

Jak náš mozek rozlišuje naléhavé a méně naléhavé cíle?

Vědci z University of Geneva (UNIGE) a Icahn School of Medicine v New Yorku zjistili, jak si náš mozek pamatuje a upravuje cíle, které si denně stanovíme.

Jejich studie odhaluje rozdíly ve způsobu, jakým zpracováváme bezprostřední a vzdálené cíle, a to jak na úrovni chování, tak na úrovni mozku.

Tyto objevy jsou popsány v časopise Příroda komunikaceMohlo by to mít zásadní důsledky pro pochopení duševních poruch, zejména deprese, které mohou bránit formulaci jasných cílů.

Během dne si dáváme cíle, kterých dosáhneme: vyzvednout děti za hodinu ze školy, za tři hodiny uvařit večeři, za pět dní navštívit lékaře nebo za týden posekat trávník. Tyto cíle, jak naléhavé, tak méně naléhavé, jsou neustále předefinovány na základě událostí, které se odehrávají během dne.

Výzkumníci z UNIGE a Icahn School of Medicine v nemocnici Mount Sinai v New Yorku studovali, jak si mozek zapamatuje a aktualizuje cíle, kterých má být dosaženo. Přesněji řečeno, jak mozek určuje, které cíle vyžadují okamžitou pozornost a které ne.

Jejich studie se zaměřila na specifickou oblast mozku, hipokampus, kvůli jeho dobře zavedené roli v epizodické paměti. To je zodpovědné za kódování, konsolidaci a získávání osobně prožitých informací, integruje jejich emocionální, prostorový a časový kontext.

Fiktivní mise na Mars v době MRI

Neurovědci požádali 31 lidí, aby si představili sami sebe na imaginární 4leté vesmírné misi na Mars, která po nich vyžaduje dosažení řady cílů kritických pro jejich přežití (péče o svou vesmírnou helmu, cvičení, konzumace určitých potravin atd.). Cíle mise se lišily podle doby, ve které měly být dosaženy, s různými misemi pro každý ze čtyř let cesty.

Jak účastníci postupovali v úkolu, byly jim předloženy stejné cíle. Poté byli požádáni, aby uvedli, zda jsou tyto cíle minulé, současné nebo budoucí.

Jak účastníci postupovali v čase, význam těchto cílů se měnil: cíle původně plánované pro budoucnost se staly aktuálními potřebami, zatímco současné potřeby se staly minulými cíli. Tímto způsobem museli účastníci řídit několik cílů v různých časových vzdálenostech a aktualizovat své priority, jak jejich úkol postupoval.

Upřednostňujte okamžité cíle

Tým sledoval reakční časy každého jednotlivce, aby určil, zda bude úkol splněn v současnosti, minulosti nebo budoucnosti.

„Cíle, kterých je třeba dosáhnout okamžitě, jsou rozpoznány rychleji než ty, kterých je třeba dosáhnout ve vzdálené budoucnosti, toto odlišné zpracování uložených informací odhaluje prioritu, která je dána potřebám v současnosti před potřebami vzdálené budoucnosti.

„Trvá další čas mentálně cestovat zpět v čase, abychom získali minulé a budoucí cíle,“ vysvětluje Alison Montagrin, výzkumná a pedagogická pracovnice na katedře základních neurověd na lékařské fakultě Univerzity v Ženevě a bývalá postdoktorandka na Icahn. Škola. Medicína, první autor studie.

Vědci také zkoumali, zda jsou rozdíly patrné i na úrovni mozku. Snímky získané pomocí MRI s vysokým rozlišením odhalily, že při získávání informací o současnosti se aktivuje hipokampus v jeho zadní oblasti. Na druhou stranu při vzpomínce na minulé cíle nebo cíle, kterých má být v budoucnu dosaženo, se aktivuje frontální oblast.

„Tyto výsledky jsou obzvláště zajímavé, protože předchozí studie ukázaly, že když si vybavíme naši epizodickou nebo prostorovou paměť, přední oblast hipokampu se podílí na získávání obecných informací, zatímco zadní část se zabývá detaily.

„Bylo by proto zajímavé prozkoumat, zda budoucí projekce nebo vzpomínka na minulý cíl – na rozdíl od cílů bezprostředních – nevyžaduje konkrétní detaily, ale postačí spíše obecná reprezentace,“ uzavírá výzkumník.

Tento výzkum ukazuje, že časový rámec hraje zásadní roli ve způsobu, jakým si lidé stanovují své osobní cíle. To by mohlo mít důležité důsledky pro pochopení psychologických poruch, jako je deprese.

Ve skutečnosti mohou mít lidé s depresí potíže s vytvářením konkrétních cílů a vnímají více překážek při dosahování svých cílů. Zkoumání, zda tito lidé vnímají vzdálenost od svých cílů odlišně – což je může učinit pesimistickými ohledně jejich šancí na úspěch – by mohlo otevřít terapeutickou cestu.

O těchto novinkách z neurovědního výzkumu

autor: Antoine Guinot

zdroj: univerzitě v Ženevě

sdělení: Antoine Guénot – Univerzita v Ženevě

obrázek: Obrázek připsán Neuroscience News

Původní vyhledávání: Otevřený přístup.

„Hipokampus odděluje přítomnost od minulých a budoucích cílů„Od Alison Montagren a kol. Příroda komunikace

shrnutí

Hipokampus odděluje přítomnost od minulých a budoucích cílů

Náš mozek dovedně přepíná mezi cíli v různých časových rámcích a rozlišuje mezi okamžitými potřebami a potřebami minulosti nebo budoucnosti.

Hipokampus je oblast, o které je známo, že podporuje mentální cestování v čase a organizuje informace podél své podélné osy, pohybující se od detailní zadní reprezentace ke generalizované přední reprezentaci.

Tato studie zkoumá roli hipokampu při rozlišování cílů v průběhu času: zda hipokampus kóduje čas bez ohledu na detaily nebo abstrakci a zda hipokampus přednostně aktivuje svou přední oblast pro časově vzdálené cíle (minulost a budoucnost) a svou zadní oblast pro bezprostřední cíle. .

Používáme vesmírný experiment s 7T fMRI na 31 účastnících, abychom prozkoumali, jak hipokampus kóduje časovou vzdálenost cílů.

Během simulace mise na Mars jsme zjistili, že hipokampus sleduje cíle pouze v časové blízkosti. Ukázali jsme, že minulé a budoucí cíle aktivují levý přední hipokampus, zatímco současné cíle aktivují levý zadní hippocampus.

To naznačuje, že hipokampus mapuje cíle pomocí časových razítek a rozšiřuje svůj systém dlouhých os tak, aby zahrnoval organizaci časových cílů.