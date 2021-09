Hip Czech: „Jsem proti“

Autor: Cindy Slovak-Barton

Crusoe Marx musel mít schopnost vidět do budoucnosti. Možná viděl 2016, možná 2020, ale samozřejmě mohl vidět 2021.

Možná nejste fanouškem Crusoe, ale stojí za to ho sledovat zpívat „Jsem proti tomu“.

Protože, Dungu, ta píseň odpovídá naší době.

Jaké jsou texty? Čtěte dál a trochu se zasmějte.

Nevím, co mají říct

Stejně není žádný rozdíl

Ať je to cokoli, jsem proti

Nezáleží na tom, co to je nebo kdo to začal

Jsem proti



Váš návrh může být v pořádku

Ale pochopme jednu věc:

Ať je to cokoli, jsem proti

I když to změníte nebo potlačíte

Jsem proti.

Píseň přišla na mysl při čtení příběhu probabiliky o dvanáctiletém floridském chlapci, jehož rodiče ho vzali do nemocnice. Měl bolesti, seděl na pohotovosti a čekal.

Vidíte, měl zánětlivý záchvat. Ale ER byla přeplněná-téměř každý nebyl očkován proti Govt-19-nemocný.

Ano, uhodli jste. Ten chlapec čekal a čekal. A čekal.

Jak se jeho bolest stupňovala, prosila jeho matka sestru o pomoc. Sestra nemohla pomoci, protože měla plné ruce. Rozhlédla se po místnosti a zavrtěla hlavou.

Nakonec, o několik hodin později, jeho zadní spojení explodovalo.

Místo obvyklých 24hodinových testů běžné operace slepého střeva zůstal v nemocnici 5 dní (jeho sestra byla převezena do nemocnice) a lékaři jej ve snaze zachránit naplnili antibiotiky.

Chlapec žil a nyní se vrátil do normálu, přestože účet nakonec činil 48 000 dolarů, protože zůstal déle.

To vše se stalo, protože ER byla plná lidí „proti“.

Jsou proti maskám; Jsou proti očkování (pro Govit-19); Jsou proti všemu.

Také nejsou proti hospitalizaci, protože zdravotní péče má každý právo. Zdravotní péče má samozřejmě každý právo – ať už se o sebe staráte nebo ne.

Přichází však doba, kdy bude zdravotní péče na určité úrovni. Začalo to minulý týden na Aljašce, když se nemocnice proměnily v bažiny; Lékaři apelovali na lidi, aby zůstali doma; Sestry se pokusily získat bezplatnou vakcínu

Ale vždy se najdou lidé, kteří jsou proti.

Píseň Crusoe Marxe, stejně jako mnoho jeho filmů, je ve skutečnosti docela zábavná. Byl to původní rebel, který bojoval proti původní americké komunitě.

Můžete se s ním smát.

Ale když ER v celé zemi nebo v našem okrese přetékají, není to k smíchu.

Sedět šest hodin na podlaze ER není žádná zábava, když se vaše čára pádu přilepí ke zdi za vámi. (Ano, to se stalo v nemocnici v Hayes County. Vidíte, nemocnice byla plná ER.)

Není zábavné, když máte zlomenou ruku nebo alergickou reakci a čekáte hodiny, než se podíváte na pohotovost.

Obtěžování lidí, kteří nosí masky, není zábavné – ne proto, že by se báli, ale protože vědí, že nošením masky nedovolí viru infikovat je ani jinou osobu.

Očkování není zábava. Můžete mít mírnou reakci. Ve skutečnosti si musíte vyhradit čas dvakrát nebo třikrát denně na vyhrnutí rukávu.

Ale musíme to udělat všichni. Vakcíny jsou zdarma a jen tak lze tomuto šíření zabránit. Chceme, aby podniky a školy byly plně otevřené.

Chceme znovu vidět zábavu. Sakra, rádi bychom šli do divadla a viděli Crusoe Marxe, aniž bychom se báli, že kašel, který slyšíte v zadní řadě, může být zbabělý.

Chceme vzít vnuka, který je příliš mladý na očkování, do obchodu bez obav o život.

Chci říct … nejsem proti. Vzal jsem ránu. Chci, abys udělal to samé.

Pomozte nám dostat se z toho pekla.

Zatraceně.