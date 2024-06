Hint, Spannogram a dnešní odpovědi New York Times na neděli 30. června

struny The New York Times

Hledáte rady, grafy a odpovědi pro sobotní seriály? Najdete je zde:

ForbesRady, tipy a odpovědi od The New York Times o „Strands“ dnes, v sobotu 29. června

Pro někoho to může být odpočinkový den, ale to neznamená, že si vaše mysl musí vzít neděli volno. Pohrajte si s několika vodítky a zjistěte, zda dokážete vyřešit dnešní zapeklitou hádanku. Ale nejdřív:

Jak hrát Strands

Tato logická hra New York Times je klasická hra na hledání slov. Nyní je ve verzi beta, což znamená, že bude pokračovat pouze v případě, že jej bude každý den hrát dostatek lidí.

Je tu nová hra s názvem Strands, kterou můžete hrát každý den. Hra vám nabídne mřížku písmen šest krát osm. Cílem je najít skupinu slov, která mají něco společného, ​​a získáte představu o tom, o čem tato skupina je. Když najdete společné slovo, zůstane zvýrazněno modře.

Budete také muset najít speciální slovo zvané spangram. To vám řekne, co mají slova společného. Spangram spojuje dvě protilehlé strany desky. Zatímco klíčové slovo by nebylo speciální podstatné jméno, spangram by mohl být speciální podstatné jméno. Když najdete slovo spangram, bude stále zvýrazněno žlutě.

Buďte opatrní: budete muset být ve střehu.

„Některá témata jsou vyplňovacími frázemi, mohou to být také kroky v procesu, položky, které všechny patří do stejné kategorie, nebo synonyma nebo homofony,“ poznamenávají The New York Times úroveň puzzle Wordle v průběhu týdne, [Wordle and Strands editor Tracy] Bennett plánuje čas od času házet zakřivené koule na řešení Strands.

Jaké jsou dnešní tipy na vlákna?

Začneme dnešním oficiálním tipem od New York Times a pak vám dám svůj vlastní tip na extra podporu, pokud je ten jejich příliš vágní.

Střih a barva

A můj je:

Vybledl

Myslím, že je velmi snadné to okamžitě získat.

Jaké jsou odpovědi na dnešní témata?

Přesouváme se do oblasti spoilerů, protože skutečné odpovědi začínají zde. Začneme krátkým kódem a poté přejdeme ke zbytku. Krátký kód je:

Šperky

Toto je pravděpodobně nejchytřejší spangram, jaký jste kdy viděli, protože… v letadle tvoří tvar drahokamu! velmi zábavné!

struny The New York Times

Zde je zbytek odpovědí, které vás pravděpodobně nepřekvapí

Rubín

Safír

Achát

ametyst

Rubín

smaragd

Větve The New York Times

Jsou tam všechny oblíbené drahokamy/šperky, ale chybí jim některé hlavní drahokamy, jako jsou diamanty. První vodítko mi dalo RUBY a šel jsem odtud. AMETYST bylo asi nejtěžší zapamatovat si pravopis, ale nakonec jsem se k tomu dostal tak, že jsem obešel tabuli s písmeny.

Nejkreativnější částí je samozřejmě ikona JEWELTONES. Symbol JEWEL jsem dostal jako nápovědu brzy, ale až do konce jsem nechápal, o co vlastně jdou. Je to první spangramový kód, který se úplně omotal? Myslím, že by to tak mohlo být.

