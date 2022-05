Highland Film Group ukončuje velké prodeje thrilleru Joshe Duhamela o vloupání ‚Bandit‘ (exkluzivní) | Zprávy

Highland Film Group uzavřela spoustu obchodů s pozemky kolem thrilleru a loupeže Násilník V hlavních rolích Josh Duhamel a Mel Gibson.

Práva udělená společnostem Signature Entertainment pro Spojené království, Skandinávii, SquareOne Entertainment pro Německo, německy mluvící Švýcarsko, Originals Factory pro Francii a francouzsky mluvící Švýcarsko.

V jiných obchodech Násilník Uzavřeno a Madman Entertainment v Austrálii/Novém Zélandu, YouPlanet Pictures ve Španělsku, Daro Film Entertainment v Bulharsku, bývalé Jugoslávii, České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Rusku/Pobaltských státech.

Další prodeje uzavřely tři řádky pro Benelux, Spentzos Film pro Řecko, Minerva Pictures pro Itálii, Pris Audiovisuais pro Portugalsko, MovieBox pro Turecko, Eagle Films pro Střední východ, SPI International pro Izrael, PictureWorks pro Indii a Joy N Cinema pro Jižní Koreu. a Cai Chang z Tchaj-wanu a Filmfinity z Jižní Afriky.

Alan Ungar (Spletený) Režie Craig Weinman podle románu Roberta Knuckla a rozhovorů novináře Eda Arnolda s Gilbertem Galvanem Jr., který žil pod jménem Robert Whiteman, když byl v roce 1987 nazván Létajícím zlodějem.

Duhamel hraje profesionálního zločince Whitmana, který uteče z amerického vězení a přejde do Kanady, aby získal novou identitu. Poté, co se zamiluje do Andrey (Cuthbert), přejde k bankovní loupeži a gangster Tommy (Gibson) ho přemluví, aby podnikl ještě větší loupeže šperků. Brzy upoutal pozornost geniálního detektiva v podání Nestora Carbonella a nastává honička přespolní.

Film je v současné době v postprodukci. Jordan Yale Levine a Jordan Pekerman z Yale Productions jsou koprodukci s Ericem Gozlanem z Goldrush Entertainment. Duhamel působí jako výkonný producent vedle Ariane Fraser a Delphine Perrier z Highland Film Group, stejně jako Sean Sanghani, Luke Taylor, Matthew Helderman, Tyler Gold z BondIt Media Capital, Richard Ayott, Ungar, Craig Weinman, Richard Switzer, Ian Niles, Lee Broda, Colby Colt, Jason Kringstein, Levinson, Lisa D’Ambrosio, Peter R. Ansek, Dr. Faisal Mahmood a Packer Morley.

„Natáčení tohoto filmu jsem si užil stejně jako cokoli jiného, ​​co jsem dělal ve své kariéře. Toto je typ postavy, o kterém jako herec sníte, a jsem na tuto cestu opravdu hrdý.“ Násilník řekl Josh Duhamel.

„Jsem tak šťastný, že vidím fyzický návrat Cannes a nemohl jsem být šťastnější Násilník Divákům po celém světě bude k dispozici ke zhlédnutí koncem tohoto roku. Mohu zaručit, že to bude zážitek, který bude se všemi rezonovat,“ dodal Ungar.