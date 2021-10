Herečka Emily Mortimer hovoří o dočasném volání Clevelandu domů, ožení se s davem a nadcházející filmovou událostí

CLEVELAND, Ohio – Oceněná herečka Emily Mortimer řekla, že její herecká rodina netrvala dlouho a zamilovala se do Clevelandu.

Mortimer je ve městě posledních několik měsíců, zatímco manžel Alessandro Nivola („Mnoho svatých v Newarku“) a děti Sam a May natáčí nový film Noaha Baumbacha „White Noise“, který se natáčí na různých místech severovýchodního Ohia. Mortimer říká, že se zabývala všemi místy a atrakcemi v severovýchodním Ohiu, když nepracuje na psaní svého dalšího projektu.

Jedno z těch míst, které rodinu naprosto uchvátilo Cleveland Institute of Motion Picture Arts. Ve skutečnosti se tam v úterý hodně ukáže herečka, spisovatelka a režisérka Večer s Emily Mortimer.

Otázky a odpovědi se ponoří do její 25leté kariéry před kamerou a bude následovat promítání jejího filmu „Relic“ pro rok 2020.

Dohnali jsme Mortimera („Mary Poppins Returns“, „The Newsroom“, „The Bookshop“, „Hugo“, „Notting Hill“), abychom probrali její nejnovější inovace, „Pronásledování lásky“ Nová televizní adaptace románu Nancy Mitfordové z roku 1945, nyní k dispozici na Amazone Prime Video. Mluvila také o tom, jak strávila poslední narozeniny v Clevelandu a proč by se mohla pravidelně vracet do města.

Emily, všechno nejlepší k narozeninám. Jak jste strávili svůj speciální den?

Měl jsem velmi krásné narozeniny. Šli jsme do Clevelandského muzea umění. To je nádhera. ona je úžasná. Milovali jsme to. Opravdu jsem si myslel, že je to skvělý prostor. Bylo to krásně upravené. Viděl jsem několik úžasných věcí a byl to opravdu skvělý způsob, jak strávit narozeniny. Byl jsem rád, že si dali pěknou sklenku bílého vína a nějaké sushi. Bylo to opravdu nejpříjemnější prostředí.

Už jste byli v Rock & Roll Hall of Fame?

Samozřejmě jsme to udělali první den. Myslím, že moje děti byly každé asi třikrát. To bylo skvělé. Jsme chvíli v Clevelandu a moc se mi to líbí. Opravdu si tu užívám čas. Mám pocit, že jsem strávil trapně málo času kdekoli jinde než v New Yorku nebo Los Angeles nebo ve velkých městech, takže přijít do Clevelandu bylo opravdovým potěšením. Cítím se tu opravdu šťastný. Ve skutečnosti jsme se nedávno vrátili na víkend do Brooklynu a všem nám chybělo, že jsme tady. Velmi jsme se těšili na návrat do klidu a pohody Clevelandu.

Z nadcházející akce Cinematheque je velké vzrušení. Jak toho lze dosáhnout?

Všichni jsme si zamilovali kino. Jaký skvělý prostor a skvělé místo pro útěk. Svět je velmi stresující místo a kina vypadají více než kdy jindy jako nejlepší druh úniku. Zvláště toto kino je naprosto dokonalé, takový úžasně upravený prostor pro Dar El Fan Cinema a jedno z nejlepších, kde jsem byl. Můj syn, který chodí dvakrát týdně do kina na skvělé filmy, je filmový blázen a denně si mě vylepšuje poté, co jsem kdy viděl nějaký druh české nové vlny. Před dvěma týdny mu bylo osmnáct, a tak jsem se spojil s Cinematheque. Stalo se, že měli film, který ve filmu neviděl, a tak nám (Federico Fellini) k narozeninám ukázali „La Dolce Vita“. To je můj způsob, jakým vám děkuji za nádherné narozeniny, které tam byl. Jsem opravdu šťastný, že mohu podporovat kino

Povězte nám o filmu „Relic“, který loni vyšel a který režírovala Natalie James.

Jsem na Relic pyšný. Opravdu si myslím, že tato mladá australská režisérka má před sebou jako režisérka velkou budoucnost. Je to skutečná spisovatelka. Přináší opravdu jedinečný vhled. Dokáže hororový žánr využít neuvěřitelně chytře a poeticky. Velká část filmu se točí kolem smrti, procesu umírání a loučení s blízkými. Jsem nadšený, že mohu ukázat tento film.

Gratulujeme k The Pursuit of Love. Jak jste se jako spisovatel a režisér vypořádal s dobovými sériemi?

Četl jsem knihu jako teenager, ale když jsem byl požádán, abych se pokusil napsat pilota, přečetl jsem si ji znovu a přemýšlel, jestli je to stále něco relevantního. Také jsem přemýšlel, jestli svět opravdu potřebuje další módní drama odehrávající se ve velkém domě s dívkami v hezkých šatech v Anglii? Poté, co jsem si to přečetl znovu, jsem opravdu cítil, že odpověď byla ano, protože to se mnou opravdu mluvilo. Vypadalo to, že to vůbec není o velkém domě a hezkých šatech. Ve skutečnosti se do toho třída opravdu nedostala. Bylo to jen o zkušenosti být ženou, konkrétně, ale kdokoli na světě se snažil najít cestu a snažil se pochopit, jak nejlépe žít a co je dobrý život.

Vzhledem k tomu, že váš manžel v současné době hraje v prequelu „The Sopranos“ „Mnoho svatých v Newarku“, jaké to je oženit se s gangsterem?

Vzrušující. Je dobré být vdaná za Dickieho Multisantiho. Nikdy nevím, jestli bude v posteli koňská hlava, když se ráno probudím. Jsem tak hrdý a nadšený na něj a na příležitosti, o kterých jsem si jist, že se mu díky jeho úžasnému výkonu v tomto filmu objeví.

Nakonec, vzhledem k tomu, jak moc vy a vaše rodina milujete severovýchodní Ohio, možná bychom si s vámi mohli promluvit o koupi letního domu u jezera Erie?

Můj bože. Říkám vám, ten den jsem se nechal ostříhat v salónu Crasa v Tremontu. Upřímně si myslím, že je to jeden z nejlepších účesů, jaké jsem kdy měla. Pořád si říkám, že se teď budu muset vrátit do Clevelandu, abych se nechal ostříhat. Všichni jsou velmi milí. Bude nám opravdu každý chybět.