Herec ‚Raksha Bandhan‘ Abhilash Thapliyal tráví čas na párty v České republice a Maďarsku před uvedením svého filmu

Thapliyal zapojuje své fanoušky fotkami, na kterých se svou partou poznává krásné země České republiky a Maďarska. Taapsee Pannu sestra, Shagun Pannu byl také součástí skupiny





Abhilash Thabel

Abhilash Thabel Srdce si získal svým výkonem v TVF „Aspirants“ jako Shwetketu aka SK. Poté se objeví ve filmu.raksha bandhan“, v jejímž čele stojí Akshay Kumar.Před uvedením filmu 11. srpna podnikl Thapelal se svými přáteli výlet do České republiky a Maďarska.

Thapliyal zapojuje své fanoušky fotkami, na kterých se svou partou poznává krásné země České republiky a Maďarska. Taapsee Pannu sestra, Shagun Pannu byl také součástí skupiny.

Podívejte se na obrázky:

















Přečtěte si také: Tým ‚Raksha Bandhan‘ Akshay Kumar & Aanand L Rai Navštivte Kalkatu









Mezitím, zatímco Abhilash dříve mluvil o své roli v ‚Raksha Bandhan‘, řekl mid-day.com: ‚Mám velmi málo času na obrazovce, ale je to působivá role. Skvělá věc je, že musím být součástí Aananda L. Rayův svět A to je něco, co chce každý herec v zemi.“ Pamatuji si, že mi zavolal scénárista filmu Himanshu Bhai a řekl: „Ek part hai, tu zajímá hai? (Ve filmu je jedna část a zajímá vás to? Byl jsem, jako byste to dělali vy, neexistuje způsob, jak říct ne. A tak jsem tu roli dostal. Většina mých scén je s Bhumi Pednekarem a Akshayem Kumarem pane a bylo skvělé s nimi dvěma pracovat.“

Když poprvé mluvil o sdílení obrazovky s Akshayem Kumarem, řekl: „Kdybych měl Akshay Sira popsat dvěma slovy, bylo by to přívětivé a sportovní. A to bylo to, co byl na natáčení. Byl skvělý a přináší webu hodně energie. Sdílí o něm příběhy a vtipy a je zábavné být s ním. Myslím, že to nebylo jako za den, kdy jsme pracovali s Akshay Kumarem. Vždy to bylo stejné jako my pracuje pouze s dalším spoluhercem. Je velmi disciplinovaný a je to něco, od čeho se lze učit.“