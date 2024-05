Hellblade II nemůže trvale udržovat svůj cíl 30 snímků za sekundu na Xbox Series

Senua’s Saga: Hellblade II je nyní venku a na PC je to náročný, ale vizuálně oslnivý zážitek, pokud máte hardware (viz Alessio recenzi na hru běžící na RTX 4090 zde), ale co konzole? Před spuštěním bylo odhaleno, že Hellblade II bude mít na Xbox Series pouze jeden vizuální režim 30 snímků za sekundu No, o tom…lidé v ElAnalistaDeBits Vyzkoušel jsem Xbox verze Hellblade II a výsledky nebyly tak silné, jak byste mohli doufat. Podívejte se na celou analýzu níže, pokud máte asi 15 minut volného času, nebo přejděte dolů a prohlédněte si naše shrnutí nejdůležitějších věcí.

Podle výše uvedené analýzy běží Senua’s Saga: Hellblade II v dynamickém rozlišení 2560 x 1070 pixelů s průměrným rozlišením přibližně 2304 x 963 pixelů na Xbox Series (Rozlišení je poněkud nemotorné kvůli hře běžící v 2,39:1 “ filmový“ širokoúhlý režim s černými pruhy v horní a spodní části obrazovky.) Pokud jde o vizuální kvalitu, řada

Bohužel série Xbox Zatímco oba dosahují 30 snímků za sekundu možná v 80 procentech času, poklesy se zdají být běžné během vizuálně bohatších a akcí nabitých scén. Série Xbox Kupodivu se oba systémy potýkají v mírně odlišných bodech, možná souvisejících s tím, jak každý systém zachází se svým dynamickým řešením.

Alespoň prozatím to vypadá, že Senua’s Saga: Hellblade II by mohla být docela sladká hra pro Xbox Series Doufejme, že v následujících týdnech a měsících bude na stole další zlepšení.

Senua’s Saga: Hellblade II je nyní k dispozici na PC a Xbox Series