Hannity prohrál s Ramaswamym kvůli jeho poznámkám o Izraeli

Sean Hannity a republikánský prezidentský kandidát Vivek Ramaswamy se ve čtvrtek dostali do napjaté diskuse o Izraeli poté, co moderátor Fox News požádal kandidáta z roku 2024, aby obhajoval komentáře, které na toto téma učinil v nedávném rozhovoru s Tuckerem Carlsonem.

Ramaswamy obvinil republikány ze selektivního morálního rozhořčení nad teroristickými útoky Hamasu v Izraeli a tvrdil, že někteří, kteří volají po důraznější vojenské reakci, jsou ovlivněni finančními pobídkami.

„Je to selektivní povaha ignorování některých dalších konfliktů – a co je důležitější, ignorování zájmů USA tady doma – co mě hluboce znepokojuje a rozčiluje politiky v obou stranách.“ Sdělit Bývalý moderátor Fox News v pondělí představil ozbrojený konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem jako příklad.

„Je to ostuda a upřímně si myslím, že existují finanční a korupční vlivy, které je nutí mluvit přesně tak, jak mluví. Tohle je jen tvrdá pravda.

Hannity zmínil tyto komentáře ve vztahu k Ramaswamyho komentářům kritika Její další kandidát na GOP 2024 – a možná Foxův oblíbený rival, který není Trumpem – je Nikki Haley.

„Říkáte, že jeho zájem o Izrael je řízen finančním a korupčním vlivem. Vaše vysvětlení je, že v tomto útoku je nepřiměřené zaměření na znásilňování, únosy a vraždy židovských lidí, a váš citát: „Upřímně řečeno, existují finanční a korumpující vlivy, které je absolutně nutí mluvit tak, jak mluví,“ řekl Hannity, než promluvil. Ramaswamy nadskočí.

„Seane, to je hanebná nesprávná charakteristika,“ řekl a vyvolal rozzlobenou odpověď moderátora Foxu.

„Viveku, přestaň,“ řekl. „Přečtu to přesně – děláš to v každém rozhovoru: říkáš věci a pak to popíráš. Popíráš svá slova. Tak, víš, proč se prostě nedržíš toho, co říkáš, nezůstaneš u toho hrát tyhle hry?“

„Shawne, musím ti něco říct. Říkám ti to,“ trval na svém Ramaswamy.

Úroveň napětí mezi Hannitym a biotechnologickým podnikatelem, kterého Fox News ještě nedávno považovala za největší naději republikánské strany, bude jen stoupat.

O několik minut později Ramaswamy s láskou vzpomínal na čas, který strávil rozhovorem s Carlsonem, zatímco se díval na svého současného partnera.

„Jednou z věcí na tomto rozhovoru s Tuckerem je, že jsme byli schopni vést promyšlený rozhovor a ponořit se do problémů spíše než do tohoto druhu politického dilematu,“ řekl.

Hannity, docela rozrušený tímto bodem, se vrátil k jedné ze svých dřívějších kritik Ramaswamyho.

„To je tvůj problém: Chodíš na tyhle pořady a lidé citují tvoje přesná slova a ty svá slova popíráš!“ řekl, možná s odkazem na Ramaswamy Skandální tvrzení na CNN v srpnu, že to bylo špatně citováno Atlantický oceán Při projednávání 11. září. „A já říkám, že když budeš prezidentským kandidátem… buď to vlastnit, nebo to vytáhnout!“

Ramaswamy dokonce obvinil Hannityho, který se léta „smál médiím s falešnými zprávami“, že si nyní „kupuje narativ mainstreamových médií, když víte, jak je zkorumpovaný“.

Cituji vaše přesná slova!“ vykřikla Hannity, když někteří z publika ve studiu Fox News začali křičet, možná aby ukončili rozhovor.

Brzy poté byl Ramaswamy odstraněn z obrazovky.