Hands-on: The Matrix Awakens je neskutečná ukázka síly PS5

Jsou tací, kteří tvrdí, že PlayStation 5 teprve musí získat svůj skutečný next-gen moment. exkluzivity jako démonské duše dokonce Ratchet and Clank: Rift Apart Vypadá to samozřejmě výjimečně, ale je to tak opravdu Důležitý krok od PS4? Sony si v mnoha ohledech postavilo tyč na záda, když předávalo generace: hrálo poslední dny konzole poslední generace, která se přidala k titulům jako Poslední z nás 2 A Duch TsushimaDvě z nejlepších her všech dob. O kolik lepší to může být Pravděpodobně Dostat?

Matrix se probouzí, bezplatná ukázka technologie PS5 navržená tak, aby předvedla sílu technologie Unreal Engine 5, ukazuje, že jsme ještě nedosáhli bodu snižování výnosů. Toto je úžasná ukázka toho, co nová konzole Sony umí, v reálném čase a společně jsme se rozešli na podlahu. Začíná to scénou znovu vytvořenou matice, než Keanu Reeves dá demo sám. Věrnost je bezkonkurenční – nebýt některých kritických zvratů animace, bylo by vám odpuštěno, že si myslíte, že to bylo FMV, ale není tomu tak.

Pak skončíte v automobilové honičce, kde máte omezený vstup. Můžete střílet zbraní na pneumatiky aut a explodovat věci kolem vás. Snímková frekvence není dokonalá – cílí na 30 snímků za sekundu a rutinně klesá – ale zdá se, že je o světelné roky před vším, co bylo na konzoli vydáno dříve. Přesouvá se dovnitř a ven z vystřižených scén, což vyvrcholí závěrečnou přestřelkou, kde je vrtulník sestřelen těžkým kulometem. Kamera se přibližuje a oddaluje a zobrazuje detaily animace obličeje a celé měřítko svého města.

Na závěr ukazuje nejlepší vlastnosti motoru: obrovské množství vystavených vozidel poháněných umělou inteligencí najednou; osvětlovací systém, který umožňuje dynamickou denní dobu; Hloupá technologie Nanite od Epic Games, která přináší bezkonkurenční úroveň technických detailů. Pokud je to konec dema, určitě se nám budou sbíhat sliny, ale pak máte volnost prozkoumat prostředí městské ochrany, ať už pěšky nebo jako dron, a můžete manipulovat s pozicí slunce a měnit čas. dne.

V kterémkoli z aut se také můžete svézt a projet se, je těžké si nedomyslet, co je moderní velká automobilová krádež Hra může vypadat s tímto druhem technologie. Při jízdě vysokou rychlostí se neobjeví žádné skutečné rozeznatelné vyskakovací okno navzdory naprosté složitosti zobrazených scén. Civilisté se věnují svému podnikání, zatímco počítačem řízená auta projíždějí městem před nimi. Mimochodem, každý z nich je vytvořen budoucí technologií MetaHuman společnosti Epic.

Podle oficiálních údajů z Je to elektronická hra Makere, na této mapě je asi 7 000 budov a navíc plocha necelých 16 km2. Toto není hra, samozřejmě, není to tak zamýšleno – je to výkladní skříň toho, co přijde. A pokud vás stále zaráží prezentace hry na PS5, necháme se překvapit, jestli vás nenechá hvězdnými hvězdami. Budoucnost je světlá.

Už jste vyzkoušeli technické demo The Matrix Awakens na vaší PS5? Jste ohromeni stejně jako my? Vyberte svůj jazyk v sekci komentářů níže.