Halo Infinite Multiplayer Season 2 se jmenuje Lone Wolves a má datum vydání, mapy a režimy

343 Industries odhalilo nové detaily ve druhé sezóně hry pro více hráčů Halo Infinite, včetně toho, že se bude jmenovat Lone Wolves, že bude mít nové mapy a režimy a že bude vydána 3. května 2022.

Všechny novinky byly sdíleny silniční aura Halo Infinite, hlavní kreativní ředitel Joseph Staten, začal sdílením inspirace za Lone Wolves, názvem a tématem 2. řady.

„Témem“ máme na mysli základní myšlenku, která řídí tvorbu velké části, ale ne celého obsahu sezóny, “ řekl Staten. „Sparťané Osamělých vlků jsou lovci. Stopaři. Jsou vynalézaví improvizovaní, operují hluboko v nepřátelském území bez zásobování nebo podpory. Jsou divocí, drsní a raději operují sami – ale stále jsou věrní spartské smečce.“

Spartan Sigrid Eklonk a Spartan Hue Dinh

Výše můžete vidět koncept umění pro dva z těchto „osamělých vlků“ a nejprve se podívejte na Spartan Sigrid Eklund (vlevo) a Spartan Hugh Dinh (vpravo). Hráči se o sobě a sparťanské vůdkyni Laurette Agryně dozvědí více během příběhové linie druhé sezóny – „směs kina, událostí na téma příběhu, prvků Battle Pass a dalších, které ztělesňují téma Lone Wolves.“

Stejně jako u samurajského brnění ve stylu Tenrai v sezóně 1 bude i sezóna 2 obsahovat přelomovou událost, která se odpoutá od tématu „osamělých vlků“ a poskytne hráčům jedinečný nový pohled na sparťanský vzhled.

Sezóna 2 bude také obsahovat aktualizace seznamu skladeb, změny vyvážení, nové režimy a mapy. To zahrnuje mapu Arena nazvanou Catalyst, BTB mapu nazvanou Breaker, bezplatný eliminační režim nazvaný Last Spartan Standing, další nový režim s názvem Land Grab a návrat King of the Hill.

Mapa arény „Catalyst“

BTB mapa „Breakout“

V dubnu 343 odhalí další podrobnosti o sezóně Lone Wolves, která se připravuje na spuštění.

343 aktualizací pro kooperativní kampaň, Forge a sezónu 3

Již dříve bylo odhaleno, že tolik očekávaná kooperativní kampaň Halo Infinite dorazí až ve 2. sezóně, ale fanoušci si budou muset ještě chvíli počkat, protože nebude připravena hned po spuštění. 343 se zavázala vydat síťovou kooperaci pro čtyři hráče a kooperaci dvou hráčů s rozdělenou obrazovkou pro Halo Infinite na všech konzolích Xbox. 343 však uvedl, že „nelineární a široce otevřené části kampaně představují skutečně velké výzvy na rozdělené obrazovce, jejichž vyřešení nám zabralo více času.“

To znamená, že kooperativní kampaň nebude připravena 3. května, ale tým se stále snaží dostat ji k fanouškům později v sezóně. Číslo 343 bylo v kooperaci s rozdělenou obrazovkou poněkud nezávazné a říkalo: „Stále se snažíme zavést síťovou spolupráci na kampani později v sezóně 2 a sdělíme datum vydání pro toto a pro rozdělení- operace obrazovky co nejrychleji.“

Forge také postupuje dobře a je stále na dobré cestě k sezóně 3. 343 V současné době „Forge řídí malou skupinu tvůrců komunit a úzce s nimi spolupracuje, aby zajistila, že všichni budete mít skvělé zkušenosti s vytvářením, sdílením, procházením a hraním falešného obsahu.“ Veřejné lety plánované na konec tohoto roku.

343 také tvrdě pracuje na třetí sezóně, ale nesdělil žádné další podrobnosti o tom ani o tom, jak dlouho bude druhá sezóna trvat.

Chcete-li získat další informace o Halo Infinite, podívejte se, jak se nejnovější dobrodružství Master Chief umístilo v našem seznamu nejlepších her, které lze právě teď hrát na Xbox Series X/S, jak aktualizace Infinite v polovině sezóny přinesla do kampaně „mnohá vylepšení“ a viz 343 vývojářů spolupracuje s legendárním rychlým závoděním ve hře.

Adam Pankhurst je zpravodajem pro IGN. Můžete ho sledovat na Twitteru Tweet vložit a dál Škubnutí.