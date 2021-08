Hadassah, další izraelské nemocnice, přestaňte přijímat pacienty s koronavirem

Mluvčí nemocnice potvrdil, že mnoho velkých zdravotnických center v Izraeli přestalo v pondělí přijímat nové pacienty s koronou kvůli finanční krizi.

K zařízením patří lékařské centrum Shaare Zedek v Jeruzalémě, zdravotnické centrum Univerzity Hadassah, lékařské centrum Laniado v Netanyi, zdravotní středisko Mo’in Heshua, Bnei Brak a tři nemocnice v Nazaretu, které společně slouží dvěma milionům lidí, tedy asi 20% populace.

Takzvané „veřejné“ nemocnice jsou nezávislé organizace, které se spoléhají převážně na dary, na rozdíl od zařízení, která jsou vlastněna a financována přímo vládou nebo zdravotními fondy.

Nemocnice začaly protestovat v lednu kvůli finanční krizi, přičemž organizátoři uvedli, že jejich zařízení dostala jen polovinu peněz, které státní nemocnice dostaly za každé lůžko.

Krize skončila, když vláda souhlasila se zvýšením rozpočty

Lékaři udeří před Kaplanovým zdravotním střediskem. (kredit: Kaplan Medical Center)

Od začátku léta ale nemocnice tvrdí, že úřady sliby nedodržely.

“Stydím se tu stát jako žebrák,” řekl profesor Ofer Marin, generální ředitel Shaare Zedek, během nouzové tiskové konference před ministerstvem zdravotnictví. “Stát Izrael porušuje smlouvu s veřejnými nemocnicemi. Žádná z podmínek dohody nebyla splněna. Naši dodavatelé se zhroutili. Naši zaměstnanci nemusí dostávat výplatu za dovolenou. Naši pacienti nemusí dostávat optimální péči.”

Mluvčí Magen David Adom uvedl, že Magen David Adom v pondělí zahájil evakuaci pacientů do zařízení ve středním Izraeli.

Podle semaforového systému koronaviru se všechny nemocnice nacházejí ve vysoce nakažlivých „červených“ nebo „oranžových“ oblastech.

Zástupci nemocnic uvedli, že od středy začnou nemocnice fungovat v sobotním režimu a budou poskytovat pouze neodkladnou péči.

Nedělní schůzka mezi šéfy nemocnic a ministerstvem zdravotnictví skončila bez pokroku.

Generální ředitelé ministerstev zdravotnictví a financí Nachman Asch a Ram Plenkov se v pondělí setkali s dalšími dotčenými úředníky, aby zajistili, že slíbené rozpočty budou přiděleny nemocnicím a budou k dispozici co nejdříve.

Podle prohlášení se vláda zavázala k vyrovnání prvního pololetí, ale ministři uvedli, že budou pracovat na jeho udržení po zbytek roku 2021 a zároveň urychlí platby.

“Plně oceňuji posvátnou práci, kterou v izraelských nemocnicích vykonávají, zvláště v tomto těžkém období,” řekl Blinkoff. „Očekávám, že veřejné nemocnice budou v této složité době i nadále poskytovat odpovědi izraelské veřejnosti s ohledem na náš závazek zachovat s nimi úplnou dohodu.“