Guess the Champions: Statečné ženy, které vyrostly z náročných prostředí a staly se nejlepšími tenisovými hvězdami

Mysl: Soutěž tohoto týdne je o tenistkách, které se nespokojí jen s odpalováním bolestivých forhendů. Rozšiřují svůj vliv na účelné zásahy, aby se něco změnilo. Hádejte hrdiny.

Odpovědi zasílejte na [email protected] se svým jménem a městem.

Q1. U příležitosti sametové revoluce stála *tenisová legenda* za Češkou Barborou Krejkovou, která výmluvně mluvila o své vděčnosti za vyrůstání ve svobodné zemi.

Poté, co vyhrála svůj první wimbledonský titul, legenda řekla: „Byla jsem tak outsider. Přála bych si být ‚domácím týmem‘ a mít podporu, jakou má Andy Murray, ať se děje cokoliv. Bylo to těžké. Když jsem vyhrál Wimbledon poprvé. Už nejsem Čech. Ještě jsem nebyl Američan. Byl jsem šest let bez státní příslušnosti. Nikde jsem nedostal žádnou repatriaci, protože jsem neměl zemi.“

Kdo je tenisová legenda? (7, 11)

***

Q 2 Další současná česká hvězda s děsivým prvním hitem. Za každé eso, které dosáhla během US Open a později Wimbledonu, se rozhodla věnovat 200 eur Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motul v Praze. Dar, který začala v roce 2017, měl financovat diagnostiku a léčbu dětských mozkových nádorů.

Kdo je? (8,8)

***

Q3. Šampionka ženské dvouhry na olympijských hrách v Riu, když hurikány v roce 2017 zpustošily její vlast, se 24letá hráčka věnovala pomoci – mobilizovala šestimístnou částku v darech, pomáhala distribuovat zdravotnický materiál a využívala svou globální platformu pro Portorikán. oběti..

Kdo je? (6, 4)

***

Q 4 Španělská hráčka WTA a slamová šampionka zahájila online crowdfundingovou kampaň a stanovila si počáteční cíl získat dary ve výši 35 000 USD na podporu komplexního programu zaměřeného na čtenářskou gramotnost, včetně výstavby zcela nové školní knihovny na základní škole Banlech Prasat v Prey Veng, Extrémní chudoba zdevastovala provincii Kambodža.

Kdo je ambasadorem značky Room to Read? (7,8)

***

Q 5. Rozkošný gif od Beyoncé, který jde ruku v ruce s důrazným vzkazem Laury Robson: „Nemilují tě jako já tě miluji.“ Bylo to solidární s americkou tenistkou, která vystoupila proti zlým trollům. Je ambasadorkou organizace proti šikaně FearlesslyGIRL, která se věnuje inspirování dívek, aby byly k sobě i k sobě laskavější.

kdo je tento hráč? (7, 4)

Odpovědi zasílejte na [email protected] Pravopisné chyby budou odsuzovány.