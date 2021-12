GTA V bylo nejoblíbenější hrou na Twitchi v roce 2021 navzdory věku

Vypadni odsud, nevidíš, že teď ovládám Twitch! obrázek : rockové hry

Jak Rockstar Games Grand Theft Auto V, hra, která se objevila na začátku minulé generace konzole, dokázala stále přitahovat spoustu očí? Stává se stejně všudypřítomným jako Bethesda Softworks Skyrimse Stream Element’s Koncová recenze Twitche Uvádí, že diváci sledovali 2,1 miliardy hodin hraní. To je zvláštní, navzdory nově vydanému obsahu.

Jediná věc, která byla ukázána více než GTA V Nachází se na platformě pro živé vysílání v neoficiální kategorii Just Chatting, kde natáčení sledovalo 3,1 miliardy hodin lidí. hned poté GTA V je League of Legends S 1,8 miliardami zhlédnutých hodin, následovanými lidmi, kteří sledovali 1 miliardu hodin Je to elektronická hra. Celý seznam je vidět na obrázku níže.

O čem je tato statistika GTA VŽivotnost je velmi dlouhá, jsou detaily: Byla představena v září 2013 pro konzoli poslední generace (PS4 a Xbox One) a existuje i pro předchozí generaci (PS3 a Xbox 360). Tato hra má nohy! Můžete se podívat, jak často Rockstar hru aktualizoval Připojeno Situace, kdo právě dostal soubor Nová sada příběhových misí A Rozšíření svých rozhlasových stanic. nějaké aktualizace, jako tuneryUjistěte se, že se setkáte s ostatními hráči kvůli věcem, jako jsou automobilové schůzky. více než GTA OnlineCo však hru skutečně drží v chodu zejména na streamovací platformě, je její boom komunita hraní rolí. Existují dedikované servery jako např Exkluzivní NoPixel one Kde slavní diváci jako xQc prožívají své fantazie jako policista, lékař nebo jiné náhodné postavy. a Nejnovější aktualizace serveru Představeno letos Film cyberpunk 2077Johnny Silverhand.

Vskutku, GTA V Je to docela staré, ale je pochopitelné, proč to tolik lidí sleduje. Zatímco Twitch mezi nimi nespecifikuje GTA V A GTA Online, zjevně od Kategorie hodinek Že lidé mají docela rádi online část. Je tam hodně začínající hry GTA Online Ani jeden úkol nebude mezi lidmi proveden stejným způsobem. Ačkoli je příběhový režim lineární v tom, jak se události vyvíjejí, spontánnost herního designu je pravděpodobně to, co lidi přivádí zpět k GTA V A Připojeno.

Navzdory tomu, že je ostře sledován na Twitchi, Rockstar’s velká automobilová krádež Série také letos zaznamenala na silnici několik nerovností. Byly tam nějaké plusy, např Smlouva Obsah příběhu, ale GTA The Trilogy: Definitive Edition Byla to neúspěšná verzeA Porty PS5 a Xbox Series X/S byly zpožděny, A Zatím nejsou žádné novinky GTA 6.

Alespoň Lamar Pořád tu praží Franklin v GTA Online. to je dobré.