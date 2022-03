GTA Plus je nové předplatné GTA Online na PS5 a Xbox Series X.

velká automobilová krádež Připojeno Brzy bude mít službu měsíčního předplatného pro nové i stávající hráče, Rockstar Games oznámili v pátek. GTA Plus přijde s řadou výhod za 5,99 $ měsíčně, včetně exkluzivních odměn.

Každý měsíc získají předplatitelé nové položky a odměny, jako jsou peníze ve hře, upgrady a speciální slevy. Členové GTA Plus si také budou moci koupit lepší karty Shark, aby získali více výhod za své mikrotransakční nákupy.

Exkluzivně pro GTA Plus GTA Online Hráči na PlayStation 5 a Xbox Series X, přičemž hra bude spuštěna vedle sebe začátkem tohoto měsíce Grand Theft Auto 5.

Zde je úplný seznam funkcí GTA Plus od Rockstaru pro jeho první měsíc, od 29. března do 27. dubna:

GTA $ 500,000 je automaticky doručeno na váš bankovní účet Maze

Principe Deveste Eight – spolu s jeho bezplatnou aktualizací Hao’s Special Works, než bude k dispozici pro nákup širokou veřejností – plus HSW Orange Trip a HSW CMYK Glitch Liveries

Autoshop, který se nachází v La Mesa, nabízí řadu herních aktualizací od Los Santos Tuners. Stávající majitelé autobazarů se mohou bez dalších nákladů přestěhovat do La Mesa

Členský poplatek LS Car Meet byl prominut. Stávající členové LS Car Meet s GTA Plus budou během tohoto období akce kompenzováni 50 000 USD

Majitelé jachet mohou upgradovat na Aquarius Super Yacht bez dalších nákladů

Jose žába T Basketbalový top a kalhoty Broker Prolaps se automaticky přidají do vašeho šatníku

Basketbalový top a kalhoty Broker Prolaps se automaticky přidají do vašeho šatníku Přepravní nátěr pro Mammoth Avenger, HVY APC a TM-02 Khanjali

Výběr bezplatných barev a emblémů pro autoservisy

$3X GTA$ a RP na Hao’s Special Works Racing Series

2X Car Meet Rep ve Street Race

Předplatitelé budou muset každý měsíc požadovat tyto bonusy u různých prodejců, jinak riskují, že o ně přijdou. Rockstar každý měsíc odhalí nový seznam položek přicházejících do GTA Plus, podobný seznamu výše. Upozorňujeme, že GTA Plus je opakované předplatné, takže jakmile se zaregistrujete, bude vám automaticky účtováno měsíční náklady 5,99 $, dokud jej nezrušíte (což podle Rockstaru můžete udělat kdykoli).

Zatímco Rockstar se ve svém pátečním oznámení zaměřil téměř výhradně na novou službu GTA Plus, vydavatel také ujistil hráče, že online členství je doplňkem hry. GTA OnlineObvyklé události, které zůstanou přístupné všem hráčům.