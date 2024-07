Gruzie získává svůj první bod remízou s Českou republikou na Euru 2020

Gruzie získala svůj vůbec první bod na velkém turnaji sobotní remízou 1:1 s Českou republikou na mistrovství Evropy 2024.

Média upozornila na recenze VAR, kde gól Adama Hlozeka za Českou republiku nebyl uznán kvůli házené.

Poté se Gruzie, jediný tým, který se poprvé zúčastní finále UEFA Euro 2024, dostala do vedení z pokutového kopu, který zahrál George Mikotadze po přihrávce českého obránce Rubena Hranka.

Český tým se vrátil do zápasu, když se hlavička odrazila od tyče a Patrik Schick vstřelil branku hrudí. Čech krátce poté odešel se zraněním lýtka.

Gruzie mohla vyhrát, ale střela Saby Lubjanidze z posledního kopu zápasu při protiútoku šla nad tyč.

Tyto remízy znamenají, že oba týmy budou pravděpodobně muset vyhrát poslední zápasy skupinové fáze, aby se kvalifikovaly do vyřazovací fáze.

Portugalsko 3, Turecko 0

Cristiano Ronaldo nevstřelil žádný gól, přidal pouze jednu asistenci a čtyři vtrhli na hřiště, aby si s ním udělali selfie při výhře Portugalska 3:0 nad Tureckem, vítězství, které jim zajistilo postup do osmifinále mistrovství Evropy.

Ronaldo byl středem pozornosti jako vždy na Westphalia Stadium, ale ne tak, jak očekával.

Pětinásobný světový hráč roku vytvořil třetí gól pro svého spoluhráče Bruna Fernandese nezištnou přihrávkou, když se mohl snadno pokusit vystřelit poté, co mu dobře přihrál.

Pak nastal chaos, když v druhém poločase v různých časech vyšli na hřiště tři fanoušci a pokusili se pořídit selfie s Ronaldem. Ronaldo přijal první objednávku, ale zdál se být nespokojený s dalšími dvěma.

Dalšímu fanouškovi v dresu portugalského národního týmu se podařilo zastihnout Ronalda chvíli po závěrečném hvizdu a bezpečnostní pracovníci byli nuceni zabránit další osobě, která se snažila konfrontovat jednu z nejslavnějších sportovních hvězd na světě, když odcházel ze hřiště s jeho spoluhráči.

Ronalda možná nejvíce mrzí jeho neúspěch vstřelit gól proti tureckému týmu, který byl občas jeho největším nepřítelem.

Nebylo to poprvé, co turecká reprezentace vstřelila svůj jediný gól ve 28. minutě, kdy portugalská reprezentace vedla čistým gólem Bernarda Silvy o sedm minut dříve, když turecký obránce Samit Akaydin přihrál svému brankáři. a usadilo se to do sítě.

Portugalsko si zajistilo kvalifikaci do finále po vítězství 2:1 nad Českem v úvodním zápase, kolo před koncem skupiny šest.

Belgie 2 Rumunsko 0

Kevin De Bruyne skóroval, když Belgie zahájila svou kampaň na mistrovství Evropy poté, co porazila Rumunsko 2:0.

Belgická reprezentace, třetí na světě, dokázala ve svém úvodním zápase překonat šok z prohry se Slovenskem, když na kolínském stadionu odpověděla dominantním výkonem proti belgické královské rodině.

Skvěle je nastartoval Youri Tielemans gólem z hranice pokutového území už ve druhé minutě.

Utkání rozhodl v 80. minutě De Bruyne poté, co do branky přetavil přímou přihrávku belgického brankáře Koena Casteelse.

Čtyři týmy ve skupině E získaly po třech bodech, o všem se tedy rozhodne ve středu ve finálovém kole.

Přes vítězství Belgie byla větší frustrace pro Romelua Lukakua, jehož třetí gól na tomto turnaji neuznala videotechnika.

Byl však u srdce působivého startu své strany, když nízkou střelou z hranice pokutového území přihrál Tielemansovi ke skórování.

A to bylo přesně to, co Belgie potřebovala po ohromující výhře nad Slovenskem, která zvýšila vyhlídky na další brzký odchod z velkého turnaje po vypadnutí ze skupinové fáze na mistrovství světa 2022.

Větší prostor pro chyby nechává systém mistrovství Evropy, kdy do druhého kola postupují čtyři nejlepší týmy na třetím místě. Ale se stále čerstvými vzpomínkami na Katar by další porážka narušila sebevědomí týmu, který byl kritizován za to, že v minulosti nenaplnil očekávání.

Zdálo se, že gól Tielemanse uvolnil tlak a Belgie kontrolovala zbytek poločasu s držením míče 67 procent.

Lukaku si myslel, že vstřelil branku po přestávce, ale video asistent rozhodčího řekl, že byl v ofsajdové pozici, než prostřelil rumunského brankáře Florina Neitu.

Čím déle zápas trval, aniž by Belgie mohla vstřelit druhý gól, tím bylo napětí vyšší.

Dennis Mann mohl vyrovnat, když se hnal k brance, ale jeho snahu zblokoval Casteels.

Poté se brankář dlouhou přihrávkou do pokutového území proměnil v rozehrávače, na který si naběhl De Bruyne a dal ho do branky.