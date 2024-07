Gruzie vs Česká republika: Kde a jak sledovat Euro 2024 živě ve vaší zemi

Gruzie Je naplánováno, že převezme misi Česká republika V zápase druhého kola ligy Euro 2024 Skupinová fáze. Zjistěte, jak sledovat zápas v tradiční televizi nebo ve službách živého vysílání v USA a dalších zemích. V USA můžete zápas sledovat na ViX Premium za pouhých 4,99 $!

[Watch Georgia vs Czech Republic live in the USA on ViX]

Pro oba týmy, které začaly porážkou v šesté skupinové fázi, jde o druhý zápas. Evropský pohár národůNení pochyb o tom, že to přidává zvláštní důležitost konfrontaci, protože porážka obou týmů je vystaví riziku vyřazení před třetím kolem.

a Česká republikaNavzdory tomu, že jsme proti němu odehráli skvělý zápas PortugalskoTým nakonec prohrál 2:1, a to spíše kvůli jeho chybám než jeho úspěchům. Cristiano Ronaldo‚parní. Gruzie Dělala vše, co mohla proti krocanTo však nestačilo, protože oba týmy zoufale potřebují tři body a udělají maximum, aby si je zajistily.

Gruzie vs Česká republika: čas zahájení ve vaší zemi

Argentina: 10:00 RÁNO

Austrálie:11:00 odpoledne

Bangladéš: 19:00

Kanada: 09:00

Česká republika: 3 hodiny

Francie: 3 hodiny

Německo: 3 hodiny

Gruzie: 17:00

Indie: 6:30 ráno

Indonésie: 21:00

Irsko: 02:00

Itálie: 3 hodiny

Malajsie: 21:00

Mexiko: 7:00 ráno

Holandsko: 3 hodiny

Nigérie: 02:00

Portugalsko: 02:00

Slovensko: 3 hodiny

Jižní Afrika: 3 hodiny

Španělsko: 3 hodiny

Ukrajina: 16:00

Spojené arabské emiráty: 17:00

Spojené království: 02:00

Spojené státy americké: 9:00 (východního času)

Jak se dívat Gruzie vs Česká republika: Ve Spojených státech

V rozhodující konfrontaci, aby si udrželi své naděje na kvalifikaci, Gruzie A Česká republika konfrontaci ve druhém kole Euro 2024 Skupinová fáze. Ve Spojených státech můžete tento vzrušující zápas sledovat na Opravit PremiumS plány začínajícími na pouhých 4,99 $!

Od 14. června do 14. července Euro 2024 Evropský pohár národů je jedním z nejvýznamnějších letních turnajů, kterého se účastní nejlepší týmy a hráči v Evropě. Opravit Premium Má exkluzivní práva na vysílání všech 51 Euro 2024 Hry se španělským komentářem, včetně této Gruzie vs Česká republika Hra.

Gruzie vs Česká republika: televizní kanál a živé vysílání ve vaší zemi

Zdroj: Livesoccertv.com

Argentina:Star+ Argentina, ESPN Argentina

Austrálie:Optus Sport

Bangladéš:Sony LIV, Sony TEN 2, Sony TEN 3, Sony TEN 2 HD, Sony TEN 3 HD, T-Sports

Kanada:CTV, TVA+, TSN4, TVA Sports, CTV, aplikace TSN1

Česká republika: ČT Sport

Francie:beIN SPORTS CONNECT, zdarma, beIN Sports 1

Gruzie1: TV

Německo:RTL+, MagentaTV, Servus TV, RTL

Indie:JioTV, Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 3 HD

Indonésie:RCTI+, Vision+, RCTI, Sportsstars 3, Sportsstars 4, K-Vision

mezinárodní:Sport 24

Irská republika: BBC Sport Web, RTE Player, BBC iPlayer, RTE 2, BBC One, BBC Radio 5 Live

Itálie:SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

Malajsie:Astro Joe, Soca, SPOTV

Mexiko:Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO, Sky HD

Holandsko: NOS Live, NPO 1, VRT 1

Nigérie:DStv Now, SuperSport Football Plus Nigeria, SuperSport MaXimo 2, SuperSport GOtv Football

Portugalsko:Sportovní TV s více obrazovkami, sportovní TV 1

Jižní Afrika: DStv App, Premier League SuperSport, SuperSport MaXimo 2, SuperSport GOtv Football

Španělsko: RTVE.es, fuboTV Španělsko, TVE La 1

Spojené arabské emiráty:beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN 4K Arabia, beIN Sports MAX 4 Arabia

Spojené království: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC One, BBC Radio 5 Live

Spojené státy americké:ViX, Fubo, Sling Fox Sports