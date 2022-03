Grand Theft Auto V se nyní na PlayStation 5 načítá rychleji

Snímek obrazovky : GTA V

Grand Theft Auto V Je to velmi dobrá videohra, víme to už téměř deset let napříč platformami, než bychom kdy měli vědět, ale jedna věc, kterou hra v tomto časovém rámci nedokázala vyřešit, je masivní doba načítání.

Na jednu stranu je to naprosto pochopitelné – hra načítá celý otevřený svět a dělá to se starším kódem – na druhou stranu teď žijeme v roce 2022 a 90sekundové načítání je bolest v zadku.

Protože hra bude znovu vydána z příští generace na PS5 a Xbox Series X | za pár hodin bude pravděpodobně čas se přihlásit a zjistit, jak tento konkrétní problém probíhá, zejména proto, že ve skutečnosti nepotřebujeme znát žádná další vylepšení (samozřejmě to bude vypadat skvěle, vypadá skvěle na PC a vypadá skvěle i na PS4 Pro / Xbox One X).

VGC rozdrtit čísla Od registrace „start/load“ po převzetí kontroly a zjistil jsem, že při hraní na PlayStation 4 trvalo načtení hry 1:33, na PlayStation 5 toto číslo kleslo na „pouhých“ 27 sekund. Říkám „pouze“, protože i když je to masivní nářez, stále existuje spousta pro konzole, která se sama prodávala, takže nemá prakticky žádné časy načítání (ale znovu omluvíme tuto konkrétní hru, protože byla původně vyvinuta pro Play Station 3).

Pokud by vás to zajímalo, Zack právě hraje Grand Theft Auto Online Pro pokrytí koncem tohoto týdne na PS5 říká, že režim hry pro více hráčů má také mnohem vylepšenou dobu načítání.

Pokud si chcete hru (opět) vybrat na nových konzolích, mějte se na pozoru, existují podivné cenové nesrovnalosti. Jako spouštěcí nabídka do 14. června GTA V Story Mode bude stát 10 $ na PS5 a GTA Online Bude to zdarma, zatímco v Xbox Series X | S Story Mode bude stát 20 $ a GTA Online Bude to 10 babek.