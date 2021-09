Gottlieb říká, že CDC brání reakci na pandemii

bývalý Komisař pro správu potravin a léčiv Scott Gottlieb ve své nové knize „Nekontrolované šíření“ uvedl, že Centra pro kontrolu a prevenci nemocí brání reakci na pandemii koronaviru, ke mě Axios.

Kniha, která má vyjít 21. září, tvrdí, že americké zpravodajské agentury by měly mít větší slovo v reakci na budoucí pandemie.

Gottlieb tvrdí, že agentury by měly mít větší vliv, a to i na úkor zdravotnických agentur, s tím, že CDC byla v průběhu pandemie příliš pomalá na provádění politik a změn.

“Bezpečnostní služby obvykle na CDC nahlížely jako na” práci “nebo” vlastnění míče “. Očividně ne,” řekl Gottlieb Axiosu, když diskutoval o knize.

Pokud by se zpravodajské agentury více angažovaly během nástupu pandemie, tvrdí Gottlieb, Spojené státy by reagovaly na koronavirus rychleji.

“Potřebujeme lidský původ v lékařské komunitě, abychom pochopili, kdy vypukne ohnisko,” řekl Gottlieb. „Potřebujeme schopnost monitorovat typické toky zpravodajských služeb, jako je signální inteligence a možná i satelitní inteligence, a hledat věci, které by mohly být vypínacími dráty ohniska nákazy.“

CDC je na vrcholu mnoha omezení spojených s koronaviry zavedených během pandemie, přičemž státy a společnosti jej následují v utajování a očkování.

Gottlieb měl konkrétní kritiku 6palcových pokynů agentury pro sociální distancování. „To bylo nejnákladnější doporučení, které CDC učinilo během celé této pandemie,“ řekl.

Pochválil Trumpovu administrativu za její reakci na agenturu, protože původně chtěla, aby pokyny pro sociální distancování byly stanoveny na 10 stop a nakonec sníženy na 6 stop.

“Kdyby to bylo odhaleno v té době, každý by řekl:” Ach můj bože. ” Je to zásah Bílého domu do Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. “Ale Bílý dům měl ve své opozici pravdu, řekl Gottlieb. Bylo to svévolné a nevymahatelné. “

Pokyny pro sociální distancování byly nyní sníženy na 3 stopy, ale Gottlieb uvedl, že agentura nesnížila požadavky do šesti měsíců po obdržení údajů podporujících tento krok.