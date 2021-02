Google údajně týden poté, co byl oceněn, zavřel studia Stadia

Google Udělal překvapivé oznámení 1. února budou uzavřena vnitřní studia vývoje her Stadia. Tato novinka však nebyla pro zákazníky Stadie jen překvapením; Byl to blesk pro vývojový tým Stadia, kterému bylo před pouhým týdnem řečeno, že studia dělají „velký pokrok“, Podle zprávy od Kotaku.

“[Stadia Games and Entertainment] Udělal velký pokrok v budování různorodého a talentovaného týmu a ve vytváření solidní řady exkluzivních her Stadia, “řekl Phil Harrison, viceprezident a generální ředitel společnosti Stadia Corporation Google, 27. ledna v e-mailu zaměstnancům, který dostal Kotaku. E-mail sliboval více zpráv o strategii a cílech Stadia Studios na rok 2021. Místo nových rozvojových cílů však Harrison jen o několik dní později, 1. února, oznámil, že studia budou úplně uzavřena.

Největší otázkou – od externích pozorovatelů nebo členů týmu Stadia – je to, co se změnilo. Například Harrisonův blogový příspěvek oznamující odstávky uvádí jako faktor vysoké náklady na „vytváření nejlepších her ve své třídě“. Ale vzhledem k tržnímu limitu Google ve výši 1,4 bilionu $ je těžké si to představit jako jediný důvod, proč se studia vývoje her společnosti úplně zavřela, zvláště když jim bylo poskytnuto tak málo času, aby se osvědčily.

V otázkách a odpovědích se zaměstnanci 4. února Harrison údajně připustil, že vedoucí pracovníci společnosti Google již věděli, že se blíží ukončení, když poslal e-mail s chválou pokroku týmu. Kotaku Zprávy také naznačují, že Harrison jako faktory blokování různě uváděl akvizici společnosti Bethesda společností Microsoft a pokračující výzvy pandemie COVID-19.

Ať je tomu tak nebo onak, jedna věc je jasná: zavřením svých studií ještě předtím, než mohou do Stadie odeslat exkluzivní produkty první strany, Google ukázal nejen svým zaměstnancům, ale i světu, že to s herními iniciativami není tak vážné jako byl předtím. Nakonec je to zklamáním, a to jak pro budoucnost Stadia, tak pro celé odvětví.