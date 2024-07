Google TV Streamer může mít Ethernet a Thread

Jak bude Google TV Streamer vypadat, jsme odhalili na začátku tohoto týdne a nyní se objevily některé počáteční specifikace.

Google TV Streamer možná dorazil do FCC v pátek. Ten se však neobjevil pod obvyklým účtem Google (A4R). Spíše se objevil pod Quanta Computer (HFS-GRS6B), který dříve vyráběl Pixelbook, Pixel Slate a Pixelbook Go.

Název modelu GRS6B odpovídá obvyklému systému Google, který začíná písmenem „G“ následovaným čtyřmi alfanumerickými znaky. Žádná nálepka E, s laserem vyrytou nálepkou FCC ID [the] „spodní část“ zařízení a ilustrace je v souladu s jinými produkty první strany.

Testovací nastavení se obecně nazývá „bezdrátové zařízení“ a zahrnuje připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI, přičemž jsou zobrazeny také kabely Ethernet a USB. To může naznačovat přítomnost portů USB-C a Ethernet na Google TV Streamer.

Kromě schématu je zde tato zmínka: „Je ověřen režim plného připojení (ethernetový port připojený k přístupovému bodu WLAN a port HDMI připojený k TV) a samostatný režim.“





Pokud jde o napájení, není jasné, zda je k dispozici druhý port USB-C, nebo zda Google používá válcovou zástrčku, čehož využila nedávná zařízení pro chytrou domácnost od společnosti.

Toto zařízení používá Android, kde byl během testovacího procesu použit „adb“ (Android Debugging Bridge).





Pokud jde o rádia, existují:

Bluetooth

WiFi 2,4 GHz 802.11b/g/n,

Wi-Fi 5 GHz 802.11a/n/ac

tětiva





Thread Radio, stejně jako u řady Pixel 9, umožní Google TV Streamer mluvit přímo s kompatibilními zařízeními pro chytrou domácnost. Můžete například vydat příkaz Asistentovi Google pomocí hlasového ovládacího zařízení, které se zatím v regulačním orgánu, pokud je nám známo, neobjevilo.

Není zde UWB, což by bylo skvělé pro Tap to Cast na tomto velkém povrchu ve tvaru pilulky. Bez ohledu na to, pokud Google TV Streamer skončí s více než jedním HDMI s 1-2 porty USB-C a Ethernet, Google plně využívá bezadaptérový tvarový faktor.