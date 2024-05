Google testuje reklamy s umělou inteligencí pro složité nákupy

Google pilotuje nové reklamní prostředí ve vyhledávání, jehož cílem je provést spotřebitele složitými nákupními rozhodnutími pomocí umělé inteligence.

Velký obraz. Test zkoumá, jak mohou schopnosti umělé inteligence Google vylepšit reklamy tak, aby poskytovaly personalizovanější tipy a doporučení na základě konkrétních potřeb a kontextu uživatele.

Proč nás to zajímá?. Díky této aktualizaci inzerenti získají vyšší konverze kliknutí na své stránky. I když by si značky měly být vědomy toho, že objem provozu se bude pravděpodobně snižovat s tím, jak se zvyšuje zkušenost SERP.

Jak to funguje. Pokud uživatel hledá něco jako „krátkodobé úložiště“ a klikne na reklamu ze skladovacího zařízení, může se mu zobrazit prostředí řízené umělou inteligencí, aby zjistil své požadavky na úložiště.

Uživatelé mohou sdílet podrobnosti, jako jsou fotografie položek, které potřebují skladovat, a jejich rozpočet.

Umělá inteligence společnosti Google pak tyto informace analyzuje, aby doporučila vhodnou velikost úložné jednotky a navrhla obalové materiály.

Prostředí se vrátí zpět na web inzerenta a dokončí nákup.

Co pak. Hromadné reklamy jsou v současnosti pouze prvním testovacím případem. Poté by mohlo následovat širší zavádění do dalších odvětví, jako je cestování, finanční služby a zdravotní péče, pokud se umělá inteligence ukáže jako užitečná při usměrňování vysoce úročených nákupů.