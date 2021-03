Google pracuje na zvýšení výkonu rozšířené reality na telefonech Android se dvěma fotoaparáty

Google aktualizuje sadu SDK pro rozšířenou realitu, aby telefony s duálními fotoaparáty mohly lépe zachytit hluboké informace. Jak již bylo uvedeno výše Android Police„Nejnovější aktualizace aplikace Google Play Services pro AR, která Google distribuuje funkce ARCore, nyní ve svém seznamu změn odkazuje na„ stereofonní hloubku dvou kamer na podporovaných zařízeních “.

Prozatím se zdá, že podpora bude omezena na Google Pixel 4 a Pixel 4 XL, které byly vydány v roce 2019. Seznam U zařízení kompatibilních s ARCore na webu pro vývojáře Google uvádí, že podpora duálních kamer bude uvedena v nadcházejících týdnech.

To zejména znamená, že Pixel 5 a 4a 5G, oba telefony Pixel Pixel s duálními fotoaparáty, v tuto chvíli neuvidí výhody. Může to být proto, že jejich sekundární fotoaparáty jsou fotoaparáty s ultra vysokým rozlišením namísto teleobjektivů Pixel 4 a 4 XL, což by mohlo mít dopad na to, jak vytvářejí podrobnější hloubkové mapy.

Každopádně je to další výsledek váhání Google v objektivech fotoaparátů Pixel. Společnost již dlouho trvá na tom, že kvůli výpočetním funkcím, jako je například, potřebuje pouze jednu kameru Mimořádně jemné přiblížení na Pixel 3, Pak Matoucím způsobem byl do Pixel 4 přidán teleobjektiv Mimochodem, pak uklouzl a Rychle jej vyměňte Na Pixel 5.