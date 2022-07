Google Pixel stisknutí Asistenta bylo tlačítko bez tlačítka

Pixel 2 je telefon, který je téměř pět let starý, ale zavedl funkci, která mi s každým dalším rokem stále více chybí. Dříve se nazýval Active Edge a umožňuje vám vyvolat Asistenta Google pouhým klepnutím na telefonu. V některých ohledech je to neobvyklý nápad. Ale efektivně vám to dalo něco, co moderní telefony postrádají: způsob, jak fyzicky interagovat s telefonem a něco získat udělal.

Při pohledu na boky Pixel 2 a 2 XL neuvidíte nic, co by naznačovalo, že máte něco speciálního. Jasně, je tu vypínací tlačítko a přepínač hlasitosti, ale kromě toho jsou boky poskrovnu. Stačí však pořádně stisknout holé okraje telefonu a začnou se přehrávat jemné vibrace a pohyby, jakmile se ze spodní části obrazovky objeví Google Assistant, připravený začít vás poslouchat. Nemusíte probouzet telefon, dlouze mačkat jakákoli fyzická nebo virtuální tlačítka ani klepat na obrazovku. Stisknete a začnete mluvit.

O tom, jak je to užitečné, si povíme za vteřinu, ale nechci skrývat, jak úžasný je to pocit. Telefony jsou pevná těla vyrobená z kovu a plastu, nicméně Pixel pozná, když stisknu víc než jen. Podle starého procesu demontáže iFixitTo je umožněno několika manometry nainstalovanými uvnitř telefonu, které dokážou detekovat velmi mírné ohnutí pouzdra telefonu při stisknutí. Pro záznam, to je změna, se kterou můj lidský nervový systém nemůže držet krok; Nemůžu říct, že se telefon vůbec ohýbá.

To, zda jste shledali Active Edge užitečnou, je pravděpodobně způsobeno tím, zda se vám líbilo používání Google Assistant, jak je popsáno v Toto téma je Reddit. Osobně jsem hlasového asistenta používal denně pouze tehdy, když jsem měl Pixel 2, protože mi doslova přišel vhod. věc, která to udělala Tak Pohodlné je, že tlak vždy funguje hlavně. I když se nacházíte v aplikaci, která skrývá navigační tlačítka nebo je obrazovka telefonu zcela deaktivována, Active Edge stále dělá svou práci.

Bylo to doslova po ruce

Ačkoli to bylo velmi užitečné pro hledání zábavných faktů nebo provádění rychlých výpočtů a konverzí, tvrdil bych, že Active Edge by byl užitečnější, kdybyste jej mohli přemapovat. Asistenta mě bavilo, ale kdybych mohl zapnout baterku jedním klepnutím, měl bych okamžitý přístup k nejdůležitějším funkcím telefonu, ať se děje cokoliv.

Tato verze funkce již existuje. HTC U11, který byl vydán pár měsíců před Pixel 2, má podobnou, ale lépe přizpůsobitelnou funkci nazvanou Edge Sense. ty dvě společnosti Pracovali spolu Na Pixel a Pixel 2, což vysvětluje, jak to skončilo na zařízeních Google. Ve stejném roce Google Koupil tým mobilní divize HTC.

Active Edge byl Nebyl to první pokus Googlu Poskytuje alternativu k ovládání telefonu pomocí dotykové obrazovky nebo fyzických tlačítek. Několik let před Pixel 2 vám to Motorola umožnila Otevřete fotoaparát otočením telefonu A Zapněte baterku S karate chop – ne nepodobným tomu, jací jste Na iPodu Nano z roku 2008 se hudba míchala. Zástupce fotoaparátu se objevil během relativně krátké doby, kdy Google vlastnil Motorolu.

Postupem času se však výrobci telefonů vzdalovali možnosti přístupu k některým základním funkcím prostřednictvím fyzického postupu. Vezměte si například můj každodenní ovladač, iPhone 12 Mini. Pro zapnutí Siri musím stisknout a podržet tlačítko Power, které má být zatížen odpovědností Od té doby, co se Apple zbavil tlačítka Home. Abych zapnul baterku, což dělám několikrát denně, musím vstát na obrazovku a stisknout a podržet tlačítko v levém rohu. Kamera je o něco pohodlnější, je přístupná přejetím prstem doleva na zamykací obrazovce, ale obrazovka musí být stále zapnuta, aby to fungovalo. A jestli vlastně Použití Telefon, nejjednodušší způsob, jak získat přístup k baterce nebo fotoaparátu, je přes Ovládací centrum, což zahrnuje přejetím prstem dolů z pravého horního rohu a pokusem vybrat jednu konkrétní ikonu ze sítě.

Jinými slovy, když se podívám z telefonu a všimnu si, že moje kočka dělá něco roztomilého, může se v době, kdy skutečně otevřu fotoaparát, úplně vypnout. Nejde o to, že by bylo těžké zapnout fotoaparát nebo rozsvítit svítilnu – jen by možná bylo pohodlnější, kdyby tam bylo vyhrazené tlačítko nebo gesto stisknutí. Apple to dokonce chvíli přiznal, když dělal kryt baterie pro iPhone Měl tlačítko pro zapnutí fotoaparátu. Několik ušetřených sekund tu či tam zvyšuje životnost telefonu.

Abychom to dokázali, zde je rychlost fotoaparátu na mém iPhonu oproti Samsungu Galaxy S22, kde můžete fotoaparát spustit dvojitým kliknutím na tlačítko napájení:

Ani jeden telefon nezvládá nahrávání obrazovky a náhled fotoaparátu dobře, ale S22 otevře aplikaci fotoaparátu dříve, než stisknu ikonu fotoaparátu na iPhonu.

Bohužel ani telefony Google nejsou imunní vůči mizení fyzických tlačítek. Active Edge se přestal zobrazovat na Pixelech s 4A a 5 v roce 2020. Samsung se také zbavil tlačítka, které kdysi vkládal pro přivolání virtuálního asistenta (což tragicky Náhodou je to Bixby).

Došlo k pokusům přidat virtuální tlačítka, která aktivujete interakcí se zařízením. Apple má například funkci usnadnění, která vám to umožní Klepněte na zadní stranu telefonu zahájit akce nebo dokonce Vaše widgety ve formě zástupcůa Google Přidána podobná funkce do pixelu. Ale abych byl úplně upřímný, nezdálo se mi to dostatečně spolehlivé. Výchozí tlačítko, které sotva funguje, není skvělé tlačítko. Active Edge mi fungoval skoro pokaždé, i když jsem měl na telefonu tlustý OtterBox.

Není to tak, že by fyzické ovládací prvky na telefonech úplně zmizely. Jak jsem již zmínil, Apple vám umožňuje spouštět věci jako Apple Pay a Siri sérií kliknutí nebo stisknutím vypínače a nechybí ani telefony s Androidem, které vám umožní spustit fotoaparát nebo jiné aplikace dvojitým stisknutím vypínače.

Ale tvrdil bych, že jedna nebo dvě zkratky věnované jednomu tlačítku nám nemohou poskytnout snadný přístup ke všemu, co máme by měl Snadný přístup. Aby bylo jasno, nežádám, abych pokryl celý svůj telefon tlačítky, ale myslím si, že velcí výrobci by si měli vzít příklad z telefonů minulosti (a ano, od menších výrobců telefonů – vidím vás, fanoušci Sony) a vrátit alespoň jednu nebo dvě fyzické zkratky. Jak zdůrazňuje Google, nemusí to nutně vyžadovat přidání dalšího fyzického přepínače, který musí být vodotěsný. Může to být něco tak jednoduchého jako stisknutí tlačítka, které uživatelům umožní rychlý přístup k funkcím, které považují za zásadní – nebo v případě Pixelu Google.