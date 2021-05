Google Pixel 6 Pro ukazuje únik, ale jsme skeptičtí

Polodůvěryhodný leaker sdílel některá údajná vykreslení Google Pixel 6 a neslýchaného Google Pixel 6 Pro.

Vykreslení zobrazují telefon zcela odlišný od čehokoli, co jsme viděli v řadě Pixel.

Pokud se ukáže, že show jsou legitimní, mohli by fanoušci Pixel konečně dostat to, co od Pixel vždy chtěli.

Google v loňském roce hodně změnil linku Pixel. Nenabízel telefon s průkopnickým silikonem a místo toho se držel výroby cenově dostupných telefonů, které fungují dobře v základních funkcích, které uživatelé očekávají.

Je však možné, že tento rok tomu tak nebude. John W. Prosser Tech přední strana Jen sdílení toho, co se prohlašuje za soubor Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro. Teoreticky by Pixel 6 Pro mohl být vlajkovou lodí telefonů, které fanoušci Pixel po celá léta hledali, zatímco Pixel 6 by mohl pokračovat v trendu Google, který udržuje věci cenově dostupné.

Než se do toho pustíme, Prosser je neměl osvědčené výsledky Pokud jde o úniky, zacházejte s nimi s extrémním podezřením. K jeho cti, spoluúčastník Max Weinbach říká, že tyto přehlídky jsou také Docela přesné.

Se vším, co bylo řečeno, zkontrolujte to níže (h / t Telefonní okruh).

Jsou zobrazeny uniklé Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro

Jak vidíte, tato vykreslení navrhují telefony s tříbarevným designem. Náraz kamery se táhne přes zadní část od okraje k okraji a je zakrytý černým sklem. Nad a pod hřebenem jsou dvě různá barevná schémata umístěná nad tím, co vypadá jako sklo.

Zdá se, že model Vanilla Pixel 6 v těchto vykresleních má kamerový systém se dvěma objektivy. Displej Google Pixel 6 Pro má zatím systém trojitých objektivů. Bude to vůbec poprvé, kdy má telefon Pixel více než dva objektivy. Teoreticky budou hlavní, velmi široké a teleobjektiv, i když fotografie o sobě netvrdí.

Stáhněte si průzkum

Rozhraní telefonu mají pro selfie kameru jeden otvor uprostřed. To znamená, že na obrazovce bude snímač otisků prstů, protože bezpečné odemknutí obličejem nebude možné pouze s jednou kamerou. Tapeta obsažená na displeji naznačuje, že tomu tak je. To by také bylo první pro linii Pixel, pokud je to pravda.

Nakonec si na výstavách také všimnete přítomnosti chytrých hodinek. Toto je dříve sdílená nabídka společnosti Prosser, která tvrdí, že je Pixel Watch. Toto vykreslování je však založeno na údajných hodinových obrázcích ze zdroje, nikoli na souborech CAD nebo na něčem důvěryhodnějším. Je zřejmé, že je zcela možné, že Pixel Watch jsou na cestě, a tak to vypadá, ale jsme skeptičtí.